Политолог Ищенко заявил о повышенной опасности биолабораторий на Украине

Даже безобидные опыты в мирных целях могли иметь побочный эффект — появление убийственного вируса, отметил эксперт.

Биологические лаборатории — это всегда потенциальная опасность. Именно поэтому США строят такие объекты на территориях других стран. А когда речь идёт об Украине, то, зная способы ведения боевых действий ВСУ и нацбатальонами, для них биолаборатории могут стать шансом получить в свои руки запрещённое оружие. В этом уверен политолог Ростислав Ищенко.

"Любая биолаборатория сама по себе является биологическим оружием... Учитывая, что украинская власть готова применить в военных действиях всё что угодно, поскольку это находилось на её территории и, по сути, было в её распоряжении, эта опасность увеличивалась в два-три раза", — отметил он в беседе с RT.

Ошибочно полагать, что в таких лабораториях могли вестись безопасные эксперименты. Даже если не было прямой цели создать биологическое оружие, то не исключено создание "даже случайно — самого убийственного вируса", подчеркнул эксперт.