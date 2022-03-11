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11 марта, 11:19

Политолог Ищенко заявил о повышенной опасности биолабораторий на Украине

Даже безобидные опыты в мирных целях могли иметь побочный эффект — появление убийственного вируса, отметил эксперт.

Биологические лаборатории — это всегда потенциальная опасность. Именно поэтому США строят такие объекты на территориях других стран. А когда речь идёт об Украине, то, зная способы ведения боевых действий ВСУ и нацбатальонами, для них биолаборатории могут стать шансом получить в свои руки запрещённое оружие. В этом уверен политолог Ростислав Ищенко.

"Любая биолаборатория сама по себе является биологическим оружием... Учитывая, что украинская власть готова применить в военных действиях всё что угодно, поскольку это находилось на её территории и, по сути, было в её распоряжении, эта опасность увеличивалась в два-три раза", — отметил он в беседе с RT.

Ошибочно полагать, что в таких лабораториях могли вестись безопасные эксперименты. Даже если не было прямой цели создать биологическое оружие, то не исключено создание "даже случайно — самого убийственного вируса", подчеркнул эксперт.

Напомним, Минобороны РФ уличило Киев в создании сети из 30 биологических лабораторий по заказу США. Согласно полученным доказательствам, опыты с возбудителями чумы, сибирской язвы производились, в частности, во львовской биолаборатории. После этого Китай призвал США раскрыть данные о биолабораториях на Украине. В Пекине подчеркнули необходимость обеспечения безопасности этих исследовательских центров для сохранения здоровья жителей Незалежной и соседних регионов.

МО РФ: Подтвердились факты работы биологов США в биолабораториях на Украине

МО РФ: Подтвердились факты работы биологов США в биолабораториях на Украине

Обложка ©

Pixabay

Татьяна Миссуми

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