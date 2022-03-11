Рестораны McDonald's могут вновь открыться в России до мая

Решение такого рода проблем, которые возникли перед компанией, по оценкам экспертов, может занять где-то полтора месяца, 45 дней, сообщил источник, близкий к компании.

Рестораны McDonald's, которые закроются в России 14 марта из-за санкций на фоне ситуации вокруг Украины, могут открыться снова уже через полтора месяца, пишет ТАСС со ссылкой на источник, близкий к компании.

"Решение такого рода проблем, которые возникли перед компанией, по оценкам экспертов, может занять где-то полтора месяца, 45 дней", — утверждает собеседник агентства.