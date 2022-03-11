Рестораны McDonald's могут вновь открыться в России до мая
Решение такого рода проблем, которые возникли перед компанией, по оценкам экспертов, может занять где-то полтора месяца, 45 дней, сообщил источник, близкий к компании.
Рестораны McDonald's, которые закроются в России 14 марта из-за санкций на фоне ситуации вокруг Украины, могут открыться снова уже через полтора месяца, пишет ТАСС со ссылкой на источник, близкий к компании.
"Решение такого рода проблем, которые возникли перед компанией, по оценкам экспертов, может занять где-то полтора месяца, 45 дней", — утверждает собеседник агентства.
Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Республики Донбасса меж тем продвигаются к административным границам Луганской и Донецкой народных республик. Лайф следит за развитием событий.
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