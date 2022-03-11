Учёный Тимошилов назвал страны, которые могут породить новую пандемию

Пандемия может вновь накрыть планету. Рассадником новых болезней станут густонаселённые страны, где антисанитария — это проблема номер один. Таким мнением поделился доцент кафедры общественного здоровья и здравоохранения Курского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Владимир Тимошилов.

"Необходимо организовывать экологические и санитарные международные миссии. Ведь откуда приходили Эбола, коронавирус, сообщения о чёрной плесени и грибковых пневмониях — это Африка, Индия, Бангладеш, Китай, — из стран, где трупы вместе с мусором, например, сбрасывают в реку", — сказал он в разговоре с Ura.ru.

По словам учёного, международные организации должны помочь перечисленным регионам и странам с просвещением населения в вопросах санитарии, а также заняться оздоровлением среды и контролем за стихийными продовольственными рынками, где зачастую и возникают очаги заболеваний.

Предугадать новые вспышки болезней и эпидемию невозможно, добавил эксперт. Часть опасных патогенов может остаться на локальном уровне, но некоторые возбудители способны распространиться по всему миру, как было с ковидом.