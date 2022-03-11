Жириновский выведен из медикаментозного сна и находится в сознании

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выведен из медикаментозного сна, он в сознании и уже работает с документами. Об этом ТАСС сообщил источник.

Напомним, о госпитализации 75-летнего Владимира Жириновского стало известно 9 февраля, причём в партии ЛДПР до последнего отказывались подтверждать эту информацию, ограничиваясь лишь кратким сообщением о том, что политик "чувствует себя хорошо". При этом Mash сообщал, что лидер ЛДПР попал в больницу с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне коронавируса.