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11 марта, 08:18
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Жириновский выведен из медикаментозного сна и находится в сознании

По данным ТАСС, 75-летний лидер ЛДПР уже получает документы от помощников.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выведен из медикаментозного сна, он в сознании и уже работает с документами. Об этом ТАСС сообщил источник.

"Пребывание Жириновского в медикаментозном сне завершилось. Он снова получает документы", — говорится в сообщении агентства.

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Напомним, о госпитализации 75-летнего Владимира Жириновского стало известно 9 февраля, причём в партии ЛДПР до последнего отказывались подтверждать эту информацию, ограничиваясь лишь кратким сообщением о том, что политик "чувствует себя хорошо". При этом Mash сообщал, что лидер ЛДПР попал в больницу с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне коронавируса.

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ТАСС / Сергей Карпухин

Александра Вишнякова

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