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Регион
Опубликовано 11 марта 2022, 08:17
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Трое погибших на Украине военнослужащих из ЕАО посмертно награждены орденом Мужества

Фото © Телеграм-канал "Ростислав Гольдштейн"

Фото © Телеграм-канал "Ростислав Гольдштейн"

Губернатор области выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших. Он рассказал, что Сергею Зозуленко было 27 лет, Артёму Тимченко — 30, Николаю Ковальцу — 22 года.

Трое россиян из Еврейской автономной области, которые погибли при выполнении боевого задания в ходе "Операции Z", посмертно награждены орденом Мужества. Об этом сообщил губернатор области Ростислав Гольдштейн на своей странице в Instagram.

"Со скорбью сообщаю о гибели наших земляков — старшины Сергея Зозуленко, младшего сержанта Николая Ковальца и сержанта Артёма Тимченко — в ходе спецоперации на территории Украины. Они выбрали делом своей жизни одну из самых мужественных и благородных профессий — защитника Отечества — и погибли, отстаивая интересы нашей Родины. Посмертно награждены орденами Мужества", — написал Гольдштейн.

Губернатор выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших. Он рассказал, что Сергею Зозуленко было 27 лет, Артёму Тимченко — 30, Николаю Ковальцу — 22 года.

Ранее Лайф рассказал о младшем сержанте Темирлане Джасагулове из Астрахани, который погиб при выполнении боевого задания в ходе "Операции Z". Он также был посмертно награждён орденом Мужества. Траурная церемония прошла с соблюдением воинских почестей в его родном посёлке Алча Красноярского района. Награду в установленном порядке передадут родителям.

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Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в этом регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В Минобороны РФ также подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по городам Незалежной. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф ведёт онлайн-трансляцию.

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Оксана Попова
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