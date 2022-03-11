Трое погибших на Украине военнослужащих из ЕАО посмертно награждены орденом Мужества

Губернатор области выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших. Он рассказал, что Сергею Зозуленко было 27 лет, Артёму Тимченко — 30, Николаю Ковальцу — 22 года.

Трое россиян из Еврейской автономной области, которые погибли при выполнении боевого задания в ходе "Операции Z", посмертно награждены орденом Мужества. Об этом сообщил губернатор области Ростислав Гольдштейн на своей странице в Instagram.

"Со скорбью сообщаю о гибели наших земляков — старшины Сергея Зозуленко, младшего сержанта Николая Ковальца и сержанта Артёма Тимченко — в ходе спецоперации на территории Украины. Они выбрали делом своей жизни одну из самых мужественных и благородных профессий — защитника Отечества — и погибли, отстаивая интересы нашей Родины. Посмертно награждены орденами Мужества", — написал Гольдштейн.

Губернатор выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших. Он рассказал, что Сергею Зозуленко было 27 лет, Артёму Тимченко — 30, Николаю Ковальцу — 22 года.

Ранее Лайф рассказал о младшем сержанте Темирлане Джасагулове из Астрахани, который погиб при выполнении боевого задания в ходе "Операции Z". Он также был посмертно награждён орденом Мужества. Траурная церемония прошла с соблюдением воинских почестей в его родном посёлке Алча Красноярского района. Награду в установленном порядке передадут родителям.