Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов на Мосбирже

Рубль в начале валютных торгов на Московской бирже показал рост по отношению к доллару и евро, подорожав на 0,92–1,48% к закрытию предыдущей сессии.

По данным на 10:02 мск, курс американской валюты снижался до 117,1 руб. (-1,18%), курс евро падал на 1,82% — до 122,73 руб. К 10:25 мск доллар закрепился на уровне 117,41 руб. (-0,92%), евро — 123,15 руб. (-1,48%).