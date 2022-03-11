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11 марта, 08:13

Рубль укрепился к доллару и евро в начале торгов на Мосбирже

По данным на 10:02 мск, курс американской валюты снижался до 117,1 руб. (-1,18%), курс евро падал на 1,82% — до 122,73 руб.

<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Рубль в начале валютных торгов на Московской бирже показал рост по отношению к доллару и евро, подорожав на 0,92–1,48% к закрытию предыдущей сессии.

По данным на 10:02 мск, курс американской валюты снижался до 117,1 руб. (-1,18%), курс евро падал на 1,82% — до 122,73 руб. К 10:25 мск доллар закрепился на уровне 117,41 руб. (-0,92%), евро — 123,15 руб. (-1,48%).

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Ранее Лайф писал, что эксперт Минфина Дайнеко призвала не считать вклады источником дохода. Как подчёркивает специалист, это не инструмент заработка, а скорее защитное средство от инфляции. И есть много факторов, на которые стоит обратить внимание при выборе банка.

Андрей Бражников

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