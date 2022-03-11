В Росавиации подтвердили продление запрета на полёты в 11 городов страны

В пресс-службе Росавиации подтвердили информацию о продлении ограничений на полёты в южные регионы и центральную часть России. Согласно решению ведомства, в 11 городах аэропорты будут закрыты до 20 марта 2022 года.

Для перевозки пассажиров в закрытые аэропорты отечественным авиакомпаниям рекомендуется организовать альтернативные маршруты, используя аэропорты в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве. В пресс-службе также отметили, что все остальные аэродромы, в том числе и международные, работают в штатном режиме.

Ранее Лайф писал, что ведомство пошло на такие меры из-за осложнения ситуации на Украине. Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В связи с этим Киев ввёл военное положение. Лайф следит за развитием событий.