В Росавиации подтвердили продление запрета на полёты в 11 городов страны
Для перевозки пассажиров в закрытые аэропорты ведомство рекомендует отечественным авиакомпаниям организовать альтернативные маршруты.
В пресс-службе Росавиации подтвердили информацию о продлении ограничений на полёты в южные регионы и центральную часть России. Согласно решению ведомства, в 11 городах аэропорты будут закрыты до 20 марта 2022 года.
"Полёты временно ограничены в аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста", — говорится в сообщении агентства.
Для перевозки пассажиров в закрытые аэропорты отечественным авиакомпаниям рекомендуется организовать альтернативные маршруты, используя аэропорты в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве. В пресс-службе также отметили, что все остальные аэродромы, в том числе и международные, работают в штатном режиме.
Ранее Лайф писал, что ведомство пошло на такие меры из-за осложнения ситуации на Украине. Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. В связи с этим Киев ввёл военное положение. Лайф следит за развитием событий.
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