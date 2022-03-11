Россия сняла введённые из-за ковида запреты на полёты в восемь стран

Россия снимает введённые из-за коронавируса ограничения на полёты в восемь стран: Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан и Иран на взаимной основе. Об этом сообщили в Росавиации.

"9 марта 2022 года сняты введённые ранее в рамках предотвращения распространения CoViD-19 ограничения на нерегулярные и регулярные полёты в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Иран", — говорится в сообщении.

Ранее РФ полностью отменила ковидные ограничения на полёты в Белоруссию, Доминикану, Египет (кроме Каира), ОАЭ, Турцию, Финляндию, Чехию, Швейцарию, Южную Корею и на Кубу.