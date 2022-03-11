Украина объявила о полном отказе от закупки российского ядерного топлива

Украина полностью отказывается от закупки ядерного топлива из России. Об этом сообщается в телеграм-канале компании "Энергоатом", которая является оператором украинских АЭС.

Ранее Лайф сообщал, что транзит газа через Украину 10 марта сохраняется на максимуме обязательств "Газпрома". Также в прежнем режиме происходит транзит топлива через Польшу в Германию по газопроводу Ямал – Европа. Накануне российский холдинг забронировал часть мощности магистрали на полные газовые сутки.