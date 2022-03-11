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11 марта, 07:41

Украина объявила о полном отказе от закупки российского ядерного топлива

При этом транзит газа из РФ через Незалежную продолжается в штатном режиме. Заявки на поставку сохраняются на максимуме обязательств "Газпрома".

Украина полностью отказывается от закупки ядерного топлива из России. Об этом сообщается в телеграм-канале компании "Энергоатом", которая является оператором украинских АЭС.

"Энергоатом" полностью отказывается от закупки российского ядерного топлива", — говорится в сообщении предприятия.

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Ранее Лайф сообщал, что транзит газа через Украину 10 марта сохраняется на максимуме обязательств "Газпрома". Также в прежнем режиме происходит транзит топлива через Польшу в Германию по газопроводу Ямал – Европа. Накануне российский холдинг забронировал часть мощности магистрали на полные газовые сутки.

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Александра Васильева

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