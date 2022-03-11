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Опубликовано 11 марта 2022, 10:28

В Госдуме заявили, что действия Meta оцениваются законом РФ как экстремизм

По словам политика Антона Горелкина, данного рода организации с подобными выходками не имеют права действовать на территории нашей страны.

Решение американской компании Meta, управляющей соцсетями Facebook и Instagram, разрешить пользователям публиковать призывы к насилию в отношении российских военных оценивается законодательством РФ как экстремизм, корпорация создаёт стычку между людьми.

"То, что делает Meta, называется "разжигание межнациональной розни" и квалифицируется по российским законам как экстремизм. Да и не нужно быть знатоком законов, чтобы понять: корпорация умышленно стравливает целые этносы между собой", — написал замглавы Комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в своём телеграм-канале.

По словам политика, правовая оценка подобных действий IT-компании не заставит себя долго ждать. Он подчеркнул, что экстремистские организации не имеют права существовать на территории России.

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Как писал ранее Лайф, Meta признала, что разрешила в соцсети Facebook призывы к насилию против военных России. До этого агентство Reuters сообщало, что Facebook и Instagram разрешат посты с призывами к насилию. Кроме того, Meta временно не будет удалять в ряде стран воззвания к смерти российских руководителей. Также в соцсетях разрешено восхваление националистического украинского полка "Азов".

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Getty Images / illustration by Chesno

Виктория Дитрих
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