В Госдуме заявили, что действия Meta оцениваются законом РФ как экстремизм

По словам политика Антона Горелкина, данного рода организации с подобными выходками не имеют права действовать на территории нашей страны.

Решение американской компании Meta, управляющей соцсетями Facebook и Instagram, разрешить пользователям публиковать призывы к насилию в отношении российских военных оценивается законодательством РФ как экстремизм, корпорация создаёт стычку между людьми.

"То, что делает Meta, называется "разжигание межнациональной розни" и квалифицируется по российским законам как экстремизм. Да и не нужно быть знатоком законов, чтобы понять: корпорация умышленно стравливает целые этносы между собой", — написал замглавы Комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в своём телеграм-канале.

По словам политика, правовая оценка подобных действий IT-компании не заставит себя долго ждать. Он подчеркнул, что экстремистские организации не имеют права существовать на территории России.