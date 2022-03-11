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11 марта, 07:17

Глава ОП Крыма Форманчук пригрозил Зеленскому ответными мерами по конфискации имущества

По мнению общественника, действия украинского президента говорят о том, что он выбрал русофобию как главное средство сохранения своей власти в стране.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому и олигархам, занявшим враждебную позицию по отношению к России, могут грозить ответные меры по конфискации имущества в РФ, в том числе на территории Крыма. Об этом заявил глава Общественной палаты полуострова Александр Форманчук.

"Зеленский будет стремиться к тотальной национализации имущества всех россиян на территории Украины, национализации по этническому признаку. Если всё будет и дальше развиваться в таком ключе, то самого Зеленского и украинских олигархов ждут ответные меры", — сказал общественник в интервью РИА "Новости".

По его мнению, действия Зеленского говорят о том, что он выбрал русофобию как главное средство сохранения своей власти в стране и служения коллективному Западу, и в первую очередь Вашингтону. Форманчук уверен, что враждебный настрой представителей киевской власти не останется без ответа и их имущество на территории России будет национализировано.

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Напомним, ранее Зеленский подписал закон об изъятии российской собственности на Украине. Соответствующее заявление появилось в телеграм-канале Верховной рады. Там отметили, что проект определяет основы соответствующего процесса "по мотивам общественной необходимости".

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Instagram / zelenskiy_official

Александра Васильева

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