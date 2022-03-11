Синьхуа: 87% зафиксированных КНР кибератак было направлено против России
По данным Китайского центра реагирования на чрезвычайные ситуации в Интернете, целями хакеров также становились Украина и Белоруссия.
Иностранные хакеры атакуют киберпространство Китая в основном с территории Соединённых Штатов Америки для последующих атак на Россию, Украину и Белоруссию. Об этом пишет агентство Синьхуа со ссылкой на Китайский государственный центр реагирования на чрезвычайные ситуации в Интернете.
"Находящиеся за границей организации посредством атаки брали под контроль компьютеры на территории нашей страны, а затем осуществляли кибератаки на Россию, Украину и Белоруссию", — сообщает издание.
По данным Центра реагирования на чрезвычайные ситуации, с конца февраля 87% всех зафиксированных многочисленных атак из-за границы было направлено именно против России.
Как сообщал Лайф, ранее в Минкультуры РФ подтвердили факт взлома официального сайта ведомства. Ресурс подвергся DDoS-атакам, которые замедлили работу сервера. СМИ же сообщали об атаках и на ряд других государственных ресурсов. Позднее в Минцифры рассказали подробности об атаке хакеров на сайты госорганов. В ведомстве сообщили, что целью злоумышленников стал виджет, который интегрирован в сайты ряда государственных порталов.
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