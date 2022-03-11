Синьхуа: 87% зафиксированных КНР кибератак было направлено против России

Иностранные хакеры атакуют киберпространство Китая в основном с территории Соединённых Штатов Америки для последующих атак на Россию, Украину и Белоруссию. Об этом пишет агентство Синьхуа со ссылкой на Китайский государственный центр реагирования на чрезвычайные ситуации в Интернете.

"Находящиеся за границей организации посредством атаки брали под контроль компьютеры на территории нашей страны, а затем осуществляли кибератаки на Россию, Украину и Белоруссию", — сообщает издание.

По данным Центра реагирования на чрезвычайные ситуации, с конца февраля 87% всех зафиксированных многочисленных атак из-за границы было направлено именно против России.