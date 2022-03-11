Минобороны: Российская авиация за сутки сбила три украинских вертолёта Ми-24

За прошедшие сутки российской истребительной авиацией во время специальной "Операции Z" на Украине уничтожено три украинских вертолёта Ми-24, восемь беспилотных летательных аппаратов, пять из которых — "Байрактар ТБ-2". Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Всего за время проведения спецоперации выведено из строя 3213 объектов военной инфраструктуры Украины. В частности, уничтожено 98 самолётов, 118 беспилотных летательных аппаратов, 1041 танк и других боевых бронированных машин. Кроме того, российские военные вывели из строя 113 реактивных систем залпового огня, 389 орудий полевой артиллерии и миномётов и 843 единицы специальной военной автомобильной техники.