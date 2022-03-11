Минобороны: Российская авиация за сутки сбила три украинских вертолёта Ми-24
Всего за время проведения спецоперации выведено из строя 3213 объектов военной инфраструктуры Незалежной.
За прошедшие сутки российской истребительной авиацией во время специальной "Операции Z" на Украине уничтожено три украинских вертолёта Ми-24, восемь беспилотных летательных аппаратов, пять из которых — "Байрактар ТБ-2". Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Всего за время проведения спецоперации выведено из строя 3213 объектов военной инфраструктуры Украины. В частности, уничтожено 98 самолётов, 118 беспилотных летательных аппаратов, 1041 танк и других боевых бронированных машин. Кроме того, российские военные вывели из строя 113 реактивных систем залпового огня, 389 орудий полевой артиллерии и миномётов и 843 единицы специальной военной автомобильной техники.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Лайф следит за развитием событий.
VK / Минобороны России