Всего за время проведения спецоперации выведено из строя 3213 объектов военной инфраструктуры Незалежной.

За прошедшие сутки российской истребительной авиацией во время специальной "Операции Z" на Украине уничтожено три украинских вертолёта Ми-24, восемь беспилотных летательных аппаратов, пять из которых — "Байрактар ТБ-2". Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.