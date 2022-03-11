Минобороны: ВС РФ высокоточным оружием вывели из строя два военных аэродрома Украины
Кроме того, за прошедшие сутки оперативно-тактическая и армейская авиация России уничтожила 107 объектов ВСУ.
Вооружённые силы РФ высокоточным оружием большой дальности нанесли удар по двум военным украинским аэродромам в Луцке и Ивано-Франковске. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Также за прошедшие сутки российская авиация уничтожила 107 объектов Вооружённых сил Украины. В том числе шесть пунктов управления, 14 складов и 11 мест скопления боевой техники.
Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Ранее Лайф сообщал, что ВС РФ за время "Операции Z" уничтожили 2911 военных объектов Украины. По словам официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, среди них — 97 самолётов, 141 зенитный ракетный комплекс ПВО, 986 танков и других боевых бронированных машин. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
Минобороны РФ