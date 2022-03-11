7 причин, почему оборона украинской армии рассыпается на глазах Оглавление Причина № 1 — отсутствие нормальной техники Причина № 2 — зачищенное воздушное пространство Причина № 3 — отсутствие связи Причина № 4 — нарушенная логистика Причина № 5 — отсутствие командования Причина № 6 — оболванивание населения не сработало Причина № 7 — разрушение инфраструктуры и саботаж гуманитарных миссий Военнослужащие Украины всё чаще спасаются бегством и предпочитают сдаться. В частях проблемы со снабжением и почти всем, что нужно армии. 38516 38516 Военнослужащий на пути в пункт оказания помощи МЧС ДНР в селе Безыменном, окрестности Мариуполя. Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Причина № 1 — отсутствие нормальной техники

В 2017 году, ещё во времена президентства Петра Порошенко (который и дал приказ военным бомбить Донбасс), разразился грандиозный скандал. Во время аудита на Львовском бронетанковом заводе выяснилось, что из 367 украинских танков Т-72, оставшихся в стране после распада СССР, исправны лишь 132. 235 машин из общего количества требовали срочного ремонта, а на складах недосчитались 130 танковых двигателей, которые исчезли в неизвестном направлении. Зато более 700 танков украинские военные в течение 25 лет охотно распродавали на экспорт. Основу сухопутных сил ВСУ к моменту начала боевых действий против Донбасса составляли старые Т-64Б — в 2014 году на территории страны оставалось несколько сотен танков этого типа. В России они применяются либо как мишени на учениях, либо стоят в музее под открытом небом — увидеть их можно, например, во время посещения военно-технического форума "Армия" в Кубинке. Остальная техника также не отличается новизной — отступающим частям ВСУ приходится бросать танки и БТР и пересаживаться на любой исправный транспорт. Нацбаты, по некоторым данным, с поисками техники не заморачиваются — старые советские грузовики угоняют у мирного населения и используют для бегства вглубь страны.

Причина № 2 — зачищенное воздушное пространство

28 февраля официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российская авиация полностью контролирует воздушное пространство Украины. Из строя выведены позиции ПВО, радиолокационные пункты, станции слежения и наведения, а большая часть истребителей ВВС Украины была уничтожена высокоточным оружием. Без авиации вести полноценные боевые действия не может ни одна армия, а в случае с украинскими ВВС, и без того страдающими от устаревания техники и дефицита запчастей, ситуация оказалась катастрофической. Отсутствие исправной техники и боевого слаживания привело к тому, что украинские ПВО начали использовать ракеты с истекшими сроками хранения. В результате одна из ракет комплекса "Бук" угодила в многоэтажный жилой дом, а позднее ПВО Украины несколько раз сбивала собственные боевые самолёты и вертолёты.

ЗРК "Бук". Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин

Причина № 3 — отсутствие связи

Помимо того, что значительная часть украинских военных предпочитает сдаваться в плен, не дожидаясь уничтожения, у ВСУ есть и другие проблемы. С распада Советского Союза украинская армия начала испытывать острейший кризис систем связи и управления на всех уровнях, начиная с отделения и заканчивая батальоном. По этой причине в первую очередь военная помощь со стороны Запада (как и в случае с Грузией перед нападением на Цхинвал в 2008 году) включала в себя системы тактической и засекреченной связи. Однако чтобы полностью обеспечить войска современными системами связи (армия Украины, напомним, насчитывает 250 тыс. человек), нужно от трёх до пяти лет. Но поставить такие системы мало — нужно обучить войска ими пользоваться. С этим у ВСУ возникли проблемы — с задачей не справились даже в Межвидовом центре подготовки ракетных войск и артиллерии. После начала "Операции Z" многолетний застой в развитии и проблемы с финансированием привели к тому, что передовые подразделения украинской армии связывались на одних частотах, а нацбаты и некоторые рода войск — на других. В итоге, по некоторым данным, ВСУ и нацбаты не менее 35 раз вступали в боестолкновения между собой.

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Причина № 4 — нарушенная логистика

Воровство боеприпасов на военных складах — старинная украинская традиция, однако даже это не смогло полностью опустошить арсеналы на складах по всей стране. Точное количество снарядов, ракет и патронов, оставшихся на территории Украины после распада СССР (а во времена СССР на территории страны располагались три военных округа) не поддаётся точным подсчётам, однако речь может идти о миллионах смертоносных боеприпасов разного калибра. Предварительные данные Минобороны России об эффективности ударов в ходе "Операции Z" — 2500 уничтоженных военных объектов. Помимо центров связи, удары были нанесены по военным складам, которые отступающие украинские части могли бы использовать для пополнения собственных запасов. С доставкой боеприпасов на передовую тоже трудности — российская авиация не позволяет украинским военным снабжать свои части. Шансов на улучшение ситуации у ВСУ нет — воздушное пространство страны под полным контролем ВКС России, а боевые вертолёты действуют даже ночью, поэтому прикрыться наступлением темноты невозможно.

Брошенная военная техника. Фото © ТАСС / Таисия Воронцова

Причина № 5 — отсутствие командования

Про моральные и этические качества военнослужащих ВСУ давно ходят неприятные слухи, но только после начала "Операции Z" все предположения вылезли наружу. Соседство с нацбатами привело к тому, что ВСУ напрямую или косвенно оказались вовлечены в организацию фильтрационных лагерей и пыточных на подконтрольных территориях. Одна из самых важных причин происходящего — "нулевой" авторитет командования ВСУ у офицеров и рядовых солдат. Но сами "отцы-командиры", по некоторым данным, заслужили такое отношение к себе. Когда российские войска начали продвижение вглубь территории Украины в ходе специальной операции по денацификации и демилитаризации, некоторые подразделения ВСУ сдавались без боя по несколько десятков человек. Во время оказания медицинской помощи или обеда украинские военные признавались, что при первых признаках движения российских войск командование переставало выходить на связь и, бросив штабные документы, экстренно убегало в сторону Польши. Относительно автономно действовали националистические батальоны.

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Причина № 6 — оболванивание населения не сработало

Антироссийская и антирусская пропаганда, которую на Украине вели задолго до госпереворота в 2014 году, планомерно расчеловечивала жителей Донецка и Луганска, то и дело намекая на некие боевые действия, которые ВСУ могут устроить после того, как "зачистка" Донбасса будет завершена. Армии ЛНР и ДНР, освободившие значительную часть территории региона от украинских военных, не встречают сопротивления со стороны местного населения — в освобождённых городах работают магазины, налаживается привычная жизнь, а грохот артиллерии слышен всё реже. В большинстве случаев местные жители самостоятельно показывают военнослужащим ЛНР и ДНР позиции, которые занимали ВСУ и батальоны теробороны, скомплектованные из националистов. Вошедших в пригороды Мариуполя и другие города Донбасса российских военных и защитников ДНР и ЛНР местные жители приветствуют как освободителей, а это значит, что многолетнее оболванивание населения через СМИ и медиа не сработало.

Село Свободное, перешедшее под контроль ДНР. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Причина № 7 — разрушение инфраструктуры и саботаж гуманитарных миссий

Одним из механизмов, которые неизбежно ведут украинскую армию к поражению, стал подрыв мостов и другой важной инфраструктуры на освобождаемых Российской армией территориях страны. Уничтожение мостов, железнодорожных путей и многого другого, что ещё не успели разворовать за время президентства Владимира Зеленского, вызывает вопросы и гнев у местного населения. Отходящая вглубь страны украинская армия вообще оказалась мало похожа на "самую сильную армию Европы" — бойцы ВСУ, не говоря уже о националистах, грабят продуктовые магазины и угоняют транспорт у местного населения, что никаким образом не может вписываться в должностные инструкции и прямо противоречит присяге. Ненависть местного населения и некоторых (до последнего времени) лояльных союзников в мировом сообществе вызвали украинские гуманитарные коридоры. И хотя безопасность выхода по ним обеспечивала Российская армия, воспользоваться безопасным выходом из таких городов, как Мариуполь, смогли далеко не все. Нацбаты, которые с высокой долей вероятности уже давно подчиняются сами себе, удерживают в городе несколько сотен тысяч человек мирного населения, а при попытках покинуть занятый бойцами теробороны город по гражданским открывают огонь.

Эвакуированые из Мариуполя граждане в ДНР. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

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Авторы Сергей Андреев