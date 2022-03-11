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11 марта, 05:20

Решетников заявил, что Россия поддержит ряд иностранных компаний

По его словам, среди организаций, которые "серьёзно инвестировали и у кого есть производства" в РФ, работу приостановили единицы.

<p>Министр экономического развития Максим Решетников. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/53817/photos/47090" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kremlin.ru</a></p>

Министр экономического развития Максим Решетников. Фото © kremlin.ru

Россия поддержит иностранные компании, которые честно исполняют свои обязательства перед сотрудниками и потребителями, несмотря на давление. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников.

"Под давлением компании говорят: "Мы заморозим инвестиции", — но продолжают производство. Компании, которые честно выполняют свои обязательства перед российским потребителем, перед российской экономикой, мы и дальше будем создавать все условия, чтобы они здесь развивались", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

Министр отметил, что Россия с пониманием относится к решению крупных компаний заморозить инвестиции, так как на них действительно оказывается сильное давление. При этом, по словам Решетникова, среди организаций, которые "серьёзно инвестировали и у кого есть производства" в РФ, работу остановили единицы.

Экономист Ракша рассказал, как скоро в РФ смогут национализировать иностранные компании

Экономист Ракша рассказал, как скоро в РФ смогут национализировать иностранные компании

Напомним, ряд иностранных брендов уходит из РФ из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. Так, Apple Pay и Google Pay будут недоступны для карт Visa и Маstercard в России. Разработчики компьютерных игр CD Projekt RED, Activision Blizzard, Electronic Arts и Ubisoft остановили продажи в РФ. Магазины шведского мебельного концерна IKEA приостановили работу уже с 4 марта, вместе с ними с рынка временно ушли магазины H&M Group. Кроме того, PepsiCo решила приостановить продажу напитков, а Starbucks сообщил о приостановке работы в РФ.

Александра Васильева

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