Решетников заявил, что Россия поддержит ряд иностранных компаний
По его словам, среди организаций, которые "серьёзно инвестировали и у кого есть производства" в РФ, работу приостановили единицы.
Министр экономического развития Максим Решетников. Фото © kremlin.ru
Россия поддержит иностранные компании, которые честно исполняют свои обязательства перед сотрудниками и потребителями, несмотря на давление. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников.
"Под давлением компании говорят: "Мы заморозим инвестиции", — но продолжают производство. Компании, которые честно выполняют свои обязательства перед российским потребителем, перед российской экономикой, мы и дальше будем создавать все условия, чтобы они здесь развивались", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
Министр отметил, что Россия с пониманием относится к решению крупных компаний заморозить инвестиции, так как на них действительно оказывается сильное давление. При этом, по словам Решетникова, среди организаций, которые "серьёзно инвестировали и у кого есть производства" в РФ, работу остановили единицы.
Напомним, ряд иностранных брендов уходит из РФ из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. Так, Apple Pay и Google Pay будут недоступны для карт Visa и Маstercard в России. Разработчики компьютерных игр CD Projekt RED, Activision Blizzard, Electronic Arts и Ubisoft остановили продажи в РФ. Магазины шведского мебельного концерна IKEA приостановили работу уже с 4 марта, вместе с ними с рынка временно ушли магазины H&M Group. Кроме того, PepsiCo решила приостановить продажу напитков, а Starbucks сообщил о приостановке работы в РФ.