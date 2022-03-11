Решетников заявил, что Россия поддержит ряд иностранных компаний

Россия поддержит иностранные компании, которые честно исполняют свои обязательства перед сотрудниками и потребителями, несмотря на давление. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников.

"Под давлением компании говорят: "Мы заморозим инвестиции", — но продолжают производство. Компании, которые честно выполняют свои обязательства перед российским потребителем, перед российской экономикой, мы и дальше будем создавать все условия, чтобы они здесь развивались", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".