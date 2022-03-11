Депутат Нилов предложил разрешить досрочное возвращение водительских прав

Ввести в России механизм досрочного возвращения водительских прав тем, кто был их лишён по какой-то причине, — с таким предложением выступил депутат Госдумы Ярослав Нилов.

Как пишет RT, парламентарий направил соответствующие письма на имя руководителей Верховного суда, МВД и Минюста России. В них он обращает внимание на тот факт, что этот вопрос давно обсуждается широкой общественностью и вызывает разнообразные дискуссии.

"Прошу вас дать поручение для проведения экспертной оценки целесообразности внесения законодательной инициативы, связанной с досрочным освобождением от административного наказания в виде лишения специального права на управление транспортным средством в отдельных случаях", — говорится в тексте обращения.

Нилов подчёркивает, что такой механизм не должен касаться людей, которые были лишены водительских прав за пьяное вождение или из-за отказа от прохождения медицинского освидетельствования. Но бывают случаи, когда водительского удостоверения человека лишили за какое-то несущественное нарушение.

"Трудовая деятельность ряда граждан связана с управлением автомобилем, и лишение прав влечёт и потерю дохода. Все эти обстоятельства будут проработаны с экспертным сообществом", — говорит Нилов.