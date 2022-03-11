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11 марта, 04:20

Цены на жильё снизились в нескольких крупных городах России

Если же брать первые 50 населённых пунктов страны по размеру населения, то ценник квадратного метра в среднем всё же растёт. Он составляет 82 456 рублей.

В 13 из 50 крупных городов России в феврале снизились цены на жильё. К такому выводу по результатам исследования пришли аналитики консалтинговой группы SRG.

Как пишет РБК, больше всего подешевела недвижимость в Липецке. Там цены опустились на 1,83% до 55,82 тысячи рублей за квадратный метр. На втором месте оказалась Махачкала с ценой в 49,18 тысячи рублей за квадратный метр и общим снижением на 1,7%. Тольятти занял почётное третье место. Стоимость жилплощади там упала на 1,21%, и сейчас за квадратный метр в среднем просят 47,4 тысячи рублей. Далее в списке следуют:

  • Иркутск — на 0,72%, до 82,26 тыс. руб. за 1 кв. м
  • Иваново — на 0,49%, до 54 тыс. руб.
  • Киров — на 0,43%, до 48,39 тыс. руб.
  • Рязань — на 0,39%, до 59,35 тыс. руб.
  • Челябинск — на 0,28%, до 46,55 тыс. руб.
  • Уфа — на 0,19%, до 85 тыс. руб.
  • Хабаровск — на 0,18%, до 98,7 тыс. руб.
  • Магнитогорск — на 0,15%, до 35,3 тыс. руб.
  • Краснодар — на 0,15%, до 97,37 тыс. руб.
  • Астрахань — на 0,06%, до 46,46 тыс. руб.

При этом, как отмечают эксперты SRG, в 50 крупных городах РФ средняя стоимость предложения квадратного метра отмечается на уровне 82 456 руб. По итогам месяца рост цен составил 1,41% (в январе — 1,27%). К аналогичному периоду прошлого года увеличение составило 24,59%.

"При этом количество городов с отрицательной динамикой выросло с семи до 13", — резюмируют эксперты консалтинговой группы SRG.

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Лайф напоминает, что ранее риелторы рассказали, как валютные ограничения скажутся на стоимости жилья. Эксперты рынка недвижимости ожидают некий ажиотаж в любом случае.

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duma.gov.ru

Артем Порвин

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