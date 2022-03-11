Премьер Госсовета Ли Кэцян озвучил позицию Китая по ситуации на Украине

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил о намерении Китая продолжить развитие независимой мирной внешней политики, а также поддерживать двусторонние отношения без ущерба какой-либо третьей стороне. Таким образом он прокомментировал позицию Пекина по украинскому кризису.

"Китай всегда проводил независимую мирную внешнюю политику и развивал двусторонние отношения, не направленные против какой-либо третьей стороны", — заявил Ли Кэцян на пресс-конференции по итогам ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

Ли Кэцян подчеркнул, что Китай будет развивать отношения сотрудничества со всеми сторонами в духе взаимного уважения и с целью получения взаимной выгоды. Он добавил, что следует уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, соблюдать цели и принципы Устава ООН, а также серьёзно относиться к законным интересам безопасности всех стран. Исходя из этого, отметил политик, Пекин готов играть позитивную роль в восстановлении мира.