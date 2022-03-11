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11 марта, 03:47
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Премьер Госсовета Ли Кэцян озвучил позицию Китая по ситуации на Украине

Он заявил о сотрудничестве со всеми сторонами в духе взаимного уважения. И заверил, что Пекин готов играть "позитивную роль в восстановлении мира".

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявил о намерении Китая продолжить развитие независимой мирной внешней политики, а также поддерживать двусторонние отношения без ущерба какой-либо третьей стороне. Таким образом он прокомментировал позицию Пекина по украинскому кризису.

"Китай всегда проводил независимую мирную внешнюю политику и развивал двусторонние отношения, не направленные против какой-либо третьей стороны", — заявил Ли Кэцян на пресс-конференции по итогам ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).

Ли Кэцян подчеркнул, что Китай будет развивать отношения сотрудничества со всеми сторонами в духе взаимного уважения и с целью получения взаимной выгоды. Он добавил, что следует уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, соблюдать цели и принципы Устава ООН, а также серьёзно относиться к законным интересам безопасности всех стран. Исходя из этого, отметил политик, Пекин готов играть позитивную роль в восстановлении мира.

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Ранее Лайф сообщал, что Нуланд заявила о намерении США отговорить Китай от нейтралитета по Украине. В США уверены, что такая позиция невыгодна Пекину. Как отметила заместитель американского госсекретаря, этот конфликт повышает цены на энергоносители во всём мире.

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YouTube-канал / Dragon TV

Арина Родионова

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