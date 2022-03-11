Перестрелка между пограничниками вновь произошла на границе Киргизии и Таджикистана

На границе между Киргизией и Таджикистаном снова произошла перестрелка. Об этом сообщила Пограничная служба (ПС) киргизского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

"На участке автодороги Баткен — Исфана в местности Эки-Таш Баткенского района пограничный наряд Республики Таджикистан начал закидывать камнями проезжавшие по автодороге автомобили. Требования пограничного наряда Киргизской Республики прекратить забрасывать камнями автотранспорт пограничники Таджикистана проигнорировали", — говорится в сообщении.

В ГКНБ заявляют, что киргизские пограничники были вынуждены произвести предупредительные выстрелы в воздух, но остановить таджикских военнослужащих им не удалось. В конфликт вмешался ещё один отряд, который открыл огонь по пограничникам Киргизии.

Перестрелка продлилась около 20 минут. Со стороны Киргизии раненых и погибших нет. Уже после инцидента представители двух стран сначала обсудили ситуацию по телефону, а потом встретились на месте инцидента.