ЕС заявил о решимости усиливать давление на Россию и Белоруссию

Евросоюз намерен усилить давление на Россию и готовит для этого новые санкции, говорится в опубликованном заявлении глав государств и правительств Евросоюза, принятом по итогам первого дня неформального саммита ЕС в Версале.

"Мы намерены увеличивать давление на Россию и Белоруссию. Мы уже приняли значительные санкции и готовы быстро пойти дальше по пути принятия таких мер", — говорится в заявлении.

Как сообщает Reuters, некоторые лидеры ЕС настаивали на ужесточении санкций, которые ударили бы по российской нефтегазовой промышленности, даже если бы это имело последствия для тех европейских стран, которые зависят от российского ископаемого топлива. Так, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш выразил согласие с этой мерой. Канцлер Германии Олаф Шольц не стал комментировать, следует ли блоку запретить импорт российской нефти. А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что ЕС должен прекратить использование топлива из РФ к 2027 году, добавив, что она предложит дорожную карту для этого в середине мая.

Что касается Незалежной, ставшей одной из главных тем саммита, ЕС заявил, что готов помочь "восстановлению демократической Украины" после окончания военных действий. Сейчас Евросоюз продолжит предоставлять Киеву политическую, финансовую и гуманитарную помощь. В том числе, проявление "солидарности и оказание гуманитарной, медицинской и финансовой поддержки" касается беженцев и стран, принимающих их.

"Россия должна обеспечить безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ к пострадавшим и внутренне перемещённым лицам на Украине, а также обеспечить безопасный проход для тех гражданских лиц, которые хотят уехать", — сказано в заявлении.