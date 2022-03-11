Премьер Нидерландов анонсировал новый пакет санкций ЕС против РФ
О вступлении Украины в Евросоюз Рютте высказался в том ключе, что это может занять месяцы или годы, и уточнил, что заявка на стадии рассмотрения и передана Еврокомиссии.
Новый пакет санкций Евросоюза против России готовится, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте по завершении первого дня работы неформального саммита ЕС в Версале.
"В настоящий момент готовится следующий пакет санкций в отношении России, который будет более сфокусированным и более действенным", — отметил Рютте, говоря о новых санкциях против России.
Говоря о перспективе вступления Украины в ЕС, Рютте отметил, что это может занять месяцы или годы. Премьер Нидерландов также уточнил, что заявка на стадии рассмотрения и передана Еврокомиссии.
Как сообщал Лайф ранее, британский министр Лиз Трасс заявила, что G7 разрабатывает новый пакет санкций против экономики России. Она отметила, что сделано и так многое, но считает, что этого недостаточно: необходимо "удвоить усилия и увеличить глобальное давление".
ТАСС / SASCHA STEINBACH