НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
11 марта, 02:49

Премьер Нидерландов анонсировал новый пакет санкций ЕС против РФ

О вступлении Украины в Евросоюз Рютте высказался в том ключе, что это может занять месяцы или годы, и уточнил, что заявка на стадии рассмотрения и передана Еврокомиссии.

Новый пакет санкций Евросоюза против России готовится, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте по завершении первого дня работы неформального саммита ЕС в Версале.

"В настоящий момент готовится следующий пакет санкций в отношении России, который будет более сфокусированным и более действенным", — отметил Рютте, говоря о новых санкциях против России.

Говоря о перспективе вступления Украины в ЕС, Рютте отметил, что это может занять месяцы или годы. Премьер Нидерландов также уточнил, что заявка на стадии рассмотрения и передана Еврокомиссии.

Премьер Хорватии — об Украине: В Евросоюз нельзя вступить за ночь

Премьер Хорватии — об Украине: В Евросоюз нельзя вступить за ночь

Как сообщал Лайф ранее, британский министр Лиз Трасс заявила, что G7 разрабатывает новый пакет санкций против экономики России. Она отметила, что сделано и так многое, но считает, что этого недостаточно: необходимо "удвоить усилия и увеличить глобальное давление".

Обложка ©

ТАСС / SASCHA STEINBACH

Арина Родионова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1