Премьер Нидерландов анонсировал новый пакет санкций ЕС против РФ

Новый пакет санкций Евросоюза против России готовится, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте по завершении первого дня работы неформального саммита ЕС в Версале.

"В настоящий момент готовится следующий пакет санкций в отношении России, который будет более сфокусированным и более действенным", — отметил Рютте, говоря о новых санкциях против России.

Говоря о перспективе вступления Украины в ЕС, Рютте отметил, что это может занять месяцы или годы. Премьер Нидерландов также уточнил, что заявка на стадии рассмотрения и передана Еврокомиссии.