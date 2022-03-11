Еврокомиссии поручено оценить заявки Украины, Молдавии и Грузии на вступление в ЕС
Пока же Евросоюз ограничился лишь словами поддержки в адрес Киева, в том числе отметил стремление этой страны стать частью европейского мира.
Совет Евросоюза поручил Еврокомиссии изучить заявки Украины, Грузии и Молдавии на членство в этом объединении. Об этом заявлено по итогам неформального саммита ЕС в Версале.
"Совет ЕС действовал быстро и предложил комиссии представить своё мнение по этому заявлению в соответствии с соответствующими положениями договоров", — говорится в заявлении.
В то же время, согласно итоговому документу, лидеры ЕС отметили, что Евросоюз будет укреплять партнёрство с Украиной, не дожидаясь результатов рассмотрения её заявки. Политики на саммите в Версале высказались за евроинтеграцию страны, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.
Как сообщал Лайф, Зеленский хочет большего. Он заявил, что украинский народ и армия уже сделали всё, чтобы страны Европейского союза хотели видеть страну в составе объединения.
ТАСС / Zuma / Ye Pingfan