Еврокомиссии поручено оценить заявки Украины, Молдавии и Грузии на вступление в ЕС

Совет Евросоюза поручил Еврокомиссии изучить заявки Украины, Грузии и Молдавии на членство в этом объединении. Об этом заявлено по итогам неформального саммита ЕС в Версале.

"Совет ЕС действовал быстро и предложил комиссии представить своё мнение по этому заявлению в соответствии с соответствующими положениями договоров", — говорится в заявлении.

В то же время, согласно итоговому документу, лидеры ЕС отметили, что Евросоюз будет укреплять партнёрство с Украиной, не дожидаясь результатов рассмотрения её заявки. Политики на саммите в Версале высказались за евроинтеграцию страны, сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.