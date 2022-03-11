Зеленский: Украина сделала всё для приглашения её в Евросоюз
1 марта глава офиса украинского лидера сообщил, что заявка на вступление страны в ЕС по ускоренной процедуре принята, зарегистрирована и находится на рассмотрении.
Украинские народ и армия уже сделали всё, чтобы страны Европейского союза хотели видеть страну в составе объединения. Такое мнение выразил глава украинского государства Владимир Зеленский в своём очередном видеообращении.
"Сегодня и завтра в Европе проходят дискуссии относительно будущего Украины в Европейском союзе. Я считаю, что наш народ, наше государство, наша армия уже сделали всё, чтобы нас хотели там видеть среди равных, чтобы нас туда пригласили", — сказал Зеленский.
Как сообщал Лайф, агентство Reuters предположило, что на саммите в Версале Украине не предложат членство в ЕС. СМИ предполагают, что в качестве утешительной альтернативы будет лишь усилено сотрудничество между Евросоюзом и Незалежной в рамках соглашений об ассоциации.
Напомним, в феврале президент Украины Владимир Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой оперативно принять страну в свои ряды по новой, особой процедуре. Позднее глава государства подписал заявку Незалежной на вступление в ЕС. 1 марта глава офиса украинского лидера Андрей Ермак сообщил, что заявка на вступление Украины в ЕС по ускоренной процедуре принята, зарегистрирована и находится на рассмотрении.
Telegram-канал / Офис Зеленского