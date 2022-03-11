Зеленский: Украина сделала всё для приглашения её в Евросоюз

1 марта глава офиса украинского лидера сообщил, что заявка на вступление страны в ЕС по ускоренной процедуре принята, зарегистрирована и находится на рассмотрении.

Украинские народ и армия уже сделали всё, чтобы страны Европейского союза хотели видеть страну в составе объединения. Такое мнение выразил глава украинского государства Владимир Зеленский в своём очередном видеообращении.

"Сегодня и завтра в Европе проходят дискуссии относительно будущего Украины в Европейском союзе. Я считаю, что наш народ, наше государство, наша армия уже сделали всё, чтобы нас хотели там видеть среди равных, чтобы нас туда пригласили", — сказал Зеленский.