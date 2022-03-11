Зеленский заверил, что на Украине не разрабатывается химическое оружие
Украинский лидер выступил с очередным заявлением и решил, что это возможность для ответных аналогичных обвинений в адрес России.
Бактериологические лаборатории на Украине не занимаются разработкой военных технологий, заверил президент страны Владимир Зеленский. Он традиционно опубликовал видеообращение в своём Telegram-канале на фоне антуража собственного кабинета.
"Никакого химического или любого другого оружия массового поражения на нашей земле никто не разрабатывает. И весь мир это знает, вы (россияне. — Прим. Лайфа) это знаете", — заявил Зеленский.
Украинский лидер при этом обвинил Россию в том, что это она якобы может применить химическое оружие в отношении Украины. По версии Зеленского, Москва неоднократно обвиняла другие страны в том, что сама планирует сделать.
Как сообщал Лайф, Минобороны РФ уличило Киев в создании сети из 30 биологических лабораторий по заказу США. Согласно полученным доказательствам, опыты с возбудителями чумы, сибирской язвы производились, в частности, во львовской биолаборатории. В распоряжении российского военного ведомства оказались документы, в которых говорится о необходимости уничтожения особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
Telegram / V_Zelenskiy_official