Зеленский заверил, что на Украине не разрабатывается химическое оружие

Украинский лидер выступил с очередным заявлением и решил, что это возможность для ответных аналогичных обвинений в адрес России.

Бактериологические лаборатории на Украине не занимаются разработкой военных технологий, заверил президент страны Владимир Зеленский. Он традиционно опубликовал видеообращение в своём Telegram-канале на фоне антуража собственного кабинета.

"Никакого химического или любого другого оружия массового поражения на нашей земле никто не разрабатывает. И весь мир это знает, вы (россияне. — Прим. Лайфа) это знаете", — заявил Зеленский.