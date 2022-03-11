НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 марта, 23:08

Зеленский заверил, что на Украине не разрабатывается химическое оружие

Украинский лидер выступил с очередным заявлением и решил, что это возможность для ответных аналогичных обвинений в адрес России.

Бактериологические лаборатории на Украине не занимаются разработкой военных технологий, заверил президент страны Владимир Зеленский. Он традиционно опубликовал видеообращение в своём Telegram-канале на фоне антуража собственного кабинета.

"Никакого химического или любого другого оружия массового поражения на нашей земле никто не разрабатывает. И весь мир это знает, вы (россияне. — Прим. Лайфа) это знаете", — заявил Зеленский.

Украинский лидер при этом обвинил Россию в том, что это она якобы может применить химическое оружие в отношении Украины. По версии Зеленского, Москва неоднократно обвиняла другие страны в том, что сама планирует сделать.

Россия запросила заседание Совбеза ООН по биологическим программам на Украине

Россия запросила заседание Совбеза ООН по биологическим программам на Украине

Как сообщал Лайф, Минобороны РФ уличило Киев в создании сети из 30 биологических лабораторий по заказу США. Согласно полученным доказательствам, опыты с возбудителями чумы, сибирской язвы производились, в частности, во львовской биолаборатории. В распоряжении российского военного ведомства оказались документы, в которых говорится о необходимости уничтожения особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.

Обложка ©

Telegram / V_Zelenskiy_official

Артем Порвин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1