Мирошник: за 22 дня эскалации в Донбассе погибло 34 мирных жителя

Представитель ЛНР обобщил данные, которые ранее сообщили представительства двух республик в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

За 22 дня эскалации в Донбассе погибло 34 жителя Луганской и Донецкой народных республик. Об этом сообщил представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник.

"За 22 дня эскалации со стороны вооружённых формирований Украины в ЛНР и ДНР пострадало 200 мирных жителей, из них 34 погибли", — написал Мирошник в своём Telegram-канале.

Таким образом он обобщил данные, которые ранее сообщили представительства ДНР и ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Мирошник уточнил, что в ДНР погибло 26 мирных жителей, ранения получили 157 человек, в том числе 11 детей, за текущие сутки ранено восемь человек, в том числе два ребёнка. В ЛНР погибло восемь человек, и один из них за последние сутки. Ещё девять человек получили ранения.