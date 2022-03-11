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Опубликовано 10 марта 2022, 22:41

Мирошник: за 22 дня эскалации в Донбассе погибло 34 мирных жителя

Представитель ЛНР обобщил данные, которые ранее сообщили представительства двух республик в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

За 22 дня эскалации в Донбассе погибло 34 жителя Луганской и Донецкой народных республик. Об этом сообщил представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник.

"За 22 дня эскалации со стороны вооружённых формирований Украины в ЛНР и ДНР пострадало 200 мирных жителей, из них 34 погибли", написал Мирошник в своём Telegram-канале.

Таким образом он обобщил данные, которые ранее сообщили представительства ДНР и ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Мирошник уточнил, что в ДНР погибло 26 мирных жителей, ранения получили 157 человек, в том числе 11 детей, за текущие сутки ранено восемь человек, в том числе два ребёнка. В ЛНР погибло восемь человек, и один из них за последние сутки. Ещё девять человек получили ранения.

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Как сообщал Лайф, ранее помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что неконтролируемые Киевом вооружённые силы используют людей как живой щит. Кроме того, глава делегации России на переговорах с Незалежной выразил надежду на то, что по вопросам присоединения Крыма и признания ДНР и ЛНР мы "рано или поздно найдём решение".

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ТАСС / Таисия Воронцова

Артем Порвин
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