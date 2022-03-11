Мирошник: за 22 дня эскалации в Донбассе погибло 34 мирных жителя

За 22 дня эскалации в Донбассе погибло 34 жителя Луганской и Донецкой народных республик. Об этом сообщил представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник.

"За 22 дня эскалации со стороны вооруженных формирований Украины в ЛНР и ДНР пострадали 200 мирных жителей, из них 34 погибли", — написал Мирошник в своём Telegram-канале.

Таким образом он обобщил данные, которые ранее сообщили представительства ДНР и ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Мирошник уточнил, что в ДНР погибли 26 мирных жителей, ранения получили 157 человек, в том числе 11 детей, за текущие сутки ранены восемь человек, в том числе два ребёнка. В ЛНР погибло 8 человек, и один из них за последние сутки. Ещё 9 человек получили ранения.