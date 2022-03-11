Мирошник: за 22 дня эскалации в Донбассе погибло 34 мирных жителя
Представитель ЛНР обобщил данные, которые ранее сообщили представительства двух республик в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
За 22 дня эскалации в Донбассе погибло 34 жителя Луганской и Донецкой народных республик. Об этом сообщил представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник.
"За 22 дня эскалации со стороны вооружённых формирований Украины в ЛНР и ДНР пострадало 200 мирных жителей, из них 34 погибли", — написал Мирошник в своём Telegram-канале.
Таким образом он обобщил данные, которые ранее сообщили представительства ДНР и ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Мирошник уточнил, что в ДНР погибло 26 мирных жителей, ранения получили 157 человек, в том числе 11 детей, за текущие сутки ранено восемь человек, в том числе два ребёнка. В ЛНР погибло восемь человек, и один из них за последние сутки. Ещё девять человек получили ранения.
Как сообщал Лайф, ранее помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что неконтролируемые Киевом вооружённые силы используют людей как живой щит. Кроме того, глава делегации России на переговорах с Незалежной выразил надежду на то, что по вопросам присоединения Крыма и признания ДНР и ЛНР мы "рано или поздно найдём решение".
ТАСС / Таисия Воронцова