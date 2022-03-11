Reuters: Facebook и Instagram разрешат посты с призывами к насилию над россиянами

Агентство сообщает также, что Meta временно не будет удалять в ряде стран воззвания к смерти в адрес президентов РФ и Белоруссии. До этого компания позволила восхвалять "Азов".

Американская холдинговая компания Meta, владеющая Facebook и Instagram, временно разрешает своим социальным сетям в некоторых странах размещать посты с призывами к насилию по отношению к российским гражданам, в частности к солдатам. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на внутреннюю рассылку компании, это изменение в политике Meta по ограничению разжигания ненависти связано с российской военной "Операцией Z".

Согласно серии внутренних электронных писем модераторов контента, оказавшихся в распоряжении агентства, сообщается, что компания также временно не будет удалять в ряде стран призывы к смерти в адрес президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Как добавляет агентство, также "Мета" позволила восхвалять украинский ультраправый батальон "Азов", что обычно запрещено. Впервые об этом сообщил The Intercept. Представитель компании Джо Осборн ранее подтвердил, что она "на данный момент делает небольшое исключение для восхваления полка "Азов".

Отмечено, что временные изменения политики компании "Мета" распространяются на Латвию, Литву, Эстонию, Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию, Россию и Украину.

Как сообщал Лайф ранее, IT-эксперт Геллер рассказал, кто ведёт информационную войну против России. Специалист подчеркнул, что главную роль в распространении фейков играют соцсети и мессенджеры, где фактчекингу порой вообще не уделяется никакого внимания.