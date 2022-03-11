Экс-главу Раменского района Кулакова присяжные признали виновным в убийстве
По версии следствия, он расправился над зампредом районной Общественной палаты Евгенией Исаенковой. Первый состав присяжных подсудимого оправдал.
Андрей Кулаков. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Игорь Иванко
Присяжные вынесли обвинительный приговор бывшему главе Раменского района Подмосковья Андрею Кулакову. Об этом сообщил его адвокат Артем Сарбашев.
"Признали виновным. 17 марта состоится обсуждение вердикта и оглашение приговора", - приводит ТАСС слова адвоката.
Кулакова обвиняют в убийстве замглавы Общественной палаты района Евгении Исаенковой. В этот раз дело было рассмотрено за семь судебных заседаний. Последнее было назначено на 10 утра в четверг, но присяжные удались в совещательную комнату только в 18:00 и заседали почти до 01:30 пятницы.
Первый состав присяжных оправдал Кулакова. Это произошло 27 октября 2021 года, он был освобожден из-под стражи, а 23 декабря Мособлсуд по жалобе прокуратуры отменил это решение и направил дело на новое рассмотрение. После этого экс-чиновника снова отправили под арест.
Напомним, Андрей Кулаков был задержан 31 мая 2019 года по подозрению в убийстве. Тело Евгении Исаенковой было обнаружено 4 мая, женщина была задушена. По версии СК, Кулаков испытывал к ней личную неприязнь, хотя некоторые источники российских изданий сообщали, что они состояли в близких отношениях. Проверка на полиграфе подтвердила обвинение в убийстве, но арестованный вину не признавал.