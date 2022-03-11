Экс-главу Раменского района Кулакова присяжные признали виновным в убийстве

Присяжные вынесли обвинительный приговор бывшему главе Раменского района Подмосковья Андрею Кулакову. Об этом сообщил его адвокат Артем Сарбашев.

"Признали виновным. 17 марта состоится обсуждение вердикта и оглашение приговора", - приводит ТАСС слова адвоката.

Кулакова обвиняют в убийстве замглавы Общественной палаты района Евгении Исаенковой. В этот раз дело было рассмотрено за семь судебных заседаний. Последнее было назначено на 10 утра в четверг, но присяжные удались в совещательную комнату только в 18:00 и заседали почти до 01:30 пятницы.