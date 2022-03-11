Аналитик Макадамс: Разрешение травить россиян в Facebook и Instagram — расизм

Снятие запрета на призывы к насилию против россиян в крупнейших социальных сетях Facebook и Instagram представляет собой самый настоящий и примитивный расизм, заявил директор Института Рона Пола за мир и процветание Дэниэл Макадамс. Он сравнивает это разрешение с пуском механизма пропаганды ненависти.

"Для тех, кто был уверен, что мы далеко ушли от примитивного расизма и насилия, вот напоминание, что древняя ненависть к другим скрывается под самой поверхностью и власти в любой момент могут запустить её с помощью механизма пропаганды. И социальные сети более чем счастливы удовлетворить пожелания своих правительственных хозяев", — говорится в колонке Макадамса на сайте института Рона Пола.

Facebook, который, как отмечает Макадамс, является фактическим подразделением Правительства США, поощряет призывы к насилию против людей, выделяя их по этническому происхождению или языковой группе. Он отмечает, что, несмотря на "лицемерие и цинизм", которые существовали до этого момента "со стороны социальных сетей", люди не были готовы к такому "сегодняшнему шокирующему развитию событий".

"Расовая ненависть к непопулярной этнической или религиозной группе, разве мы не видели этот фильм ужасов раньше?" — добавил Макадамс.

Изображение, сопровождающее статью Макадамса о расизме. Фото © RonPaul Institute

Свою публикацию бывший наблюдатель за соблюдением прав человека и экс-советник по иностранным делам, гражданским свободам и оборонной политике конгрессмена США Рона Пола сопровождает фотографией времён Второй мировой войны.