Риелторы рассказали, как валютные ограничения скажутся на стоимости жилья

Новые временные правила на операции с наличной валютой, введённые Центробанком, могут привести к желанию вкладчиков перевести накопления в недвижимость, считают риелторы. Ограничения по снятию доллара способствует дополнительному ажиотажу на рынке жилья, поскольку часть держателей банковских депозитов предпочтёт переложить их в квадратные метры, считает руководитель аналитического центра "Циан" Алексей Попов.

"В ближайшее время можно будет наблюдать повышенный ажиотаж по ряду объектов недвижимости, в том числе премиального и элитного сегмента. Он будет сопровождаться ростом количества просмотров, звонков и сделок", — сказал Попов в интервью РИА "Новости".

По его мнению, не исключается вариант и срыва сделок, который будет обосновываться неопределённостью курса рубля и поиском более выгодного покупателя. С ним согласилась член правления AREA Анастасия Могилатова. Она отмечает, что экономический кризис в большинстве случаев развивается в сторону ухудшения и сопровождается не только обвалом курса рубля, но и новыми ограничениями со стороны Запада.

"Покупателями выступят в основном те, чьи активы в долларах резко выросли. С учётом того, что всё дорожает, они примут решение о реинвестировании", — отметила Могилатова.

Допускает рост цен на недвижимость по сценарию 2014 года управляющий партнёр агентства Point Group Павел Трейвас. А руководитель департамента аналитики "НДВ Супермаркет недвижимости" Елена Чегодаева не исключила и увеличения посреднических услуг и комиссионных из-за установленного лимита по вывозу наличных средств и запрету переводов в зарубежные банки. Увеличится длина цепочки проведения сделки, отмечает она.