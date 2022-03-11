"Рад всех видеть": Россияне "атаковали" Instagram-блог Белого дома рецептами голубцов

Российские пользователи "атаковали" аккаунт Белого дома в "Инстаграме". Они буквально устроили чаты в комментариях под постами администрации Белого дома. Там появились целые клубы по интересам.

Комментарии россиян на странице Белого дома в "Инстаграме". Снимок © Instagram /

whitehouse

"Доброе утро, Россия! Рад всех видеть, приятно, что наши люди всегда друг за друга", — поприветствовал соотечественников один из пользователей.

Комментарии россиян на странице Белого дома в "Инстаграме". Снимок © Instagram / whitehouse

В некоторых ветках пользователи выразили поддержку российским военным, по строчкам собрали текст гимна страны, вспомнили любимые песни и даже поделились рецептом голубцов.

Комментарии россиян на странице Белого дома в "Инстаграме". Снимок © Instagram / whitehouse

"Уважаемый президент, а куда подойти за премией за раскрутку вашего аккаунта? Нам, пожалуйста, в рублях", — с иронией обратилась к американскому лидеру Джо Байдену русскоговорящая пользовательница "Инстаграма".

За минувшую неделю аккаунт Белого дома стал заметно популярнее. Ещё месяц назад под публикациями насчитывалось от одной до пяти тысяч комментариев, сейчас же их количество возросло в разы.