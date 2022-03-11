"Рад всех видеть": Россияне "атаковали" Instagram-блог Белого дома рецептами голубцов
В разных ветках они выражают поддержку Вооружённым силам РФ, по строчкам собирают текст гимна страны, вспоминают любимые песни.
Российские пользователи "атаковали" аккаунт Белого дома в "Инстаграме". Они буквально устроили чаты в комментариях под постами администрации Белого дома. Там появились целые клубы по интересам.
"Доброе утро, Россия! Рад всех видеть, приятно, что наши люди всегда друг за друга", — поприветствовал соотечественников один из пользователей.
В некоторых ветках пользователи выразили поддержку российским военным, по строчкам собрали текст гимна страны, вспомнили любимые песни и даже поделились рецептом голубцов.
"Уважаемый президент, а куда подойти за премией за раскрутку вашего аккаунта? Нам, пожалуйста, в рублях", — с иронией обратилась к американскому лидеру Джо Байдену русскоговорящая пользовательница "Инстаграма".
За минувшую неделю аккаунт Белого дома стал заметно популярнее. Ещё месяц назад под публикациями насчитывалось от одной до пяти тысяч комментариев, сейчас же их количество возросло в разы.
Ранее Лайф писал, что французы возмутились призывом США отказаться от российской нефти. Пользователи иронизируют над тем, что в скором времени цены на энергоресурсы вырастут и им придётся платить по три евро за литр бензина.
Instagram / whitehouse