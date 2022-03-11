Аналитики США: Европа только начала чувствовать ущерб от антироссийских санкций
Американские аналитики утверждают, что ситуация в России будет "в два раза тяжелее, чем рецессия 2009 года", а российская экономика "подвержена существенному риску спада".
Из-за широких экспортных связей с Россией страны как Восточной, так и Западной Европы понесут урон в результате ими же введённых антироссийских санкций. Такое мнение изложено в аналитической работе, распространённой Институтом международных финансов США. Американские эксперты считают, что, исходя из "небольшого размера российской экономики и её усилий по изоляции от мировых финансовых рынков", цепной реакции в сторону развивающихся экономик не последует.
"Мы считаем, что вместо этого Восточная и Западная Европа пострадают из-за их экспортной уязвимости от России, что рынки только начинают оценивать. Этот канал торговли практически не затрагивает Соединённые Штаты и Латинскую Америку и является умеренным для большей части Азии, включая Китай", — считают эксперты главной лоббистской организации мирового банковско-финансового бизнеса в Вашингтоне.
По оценке экспертов, крупные импортёры нефти и пшеницы среди развивающихся стран находятся в зоне риска. Что же касается России, они прогнозируют в стране глубокую рецессию, сильнее, чем в 2009 году. Сейчас этому мешают высокие цены на энергоносители.
"Бойкот российских энергоносителей со стороны всё большего числа стран изменит ситуацию, поскольку приведёт к сокращению доходов от экспорта и импорта, углубляя и без того тяжёлую рецессию", — полагают эксперты.
Ранее Лайф сообщал, что G7 разрабатывает новый пакет санкций против экономики России. Британский министр Лиз Трасс отметила, что сделано и так многое, но считает, что этого недостаточно: необходимо "удвоить усилия и увеличить глобальное давление".
До этого Путин заявил, что санкции Запада против России были неизбежны. Российский лидер отметил, что санкционное давление было всегда, но экономика РФ адаптируется к новой ситуации, это приведёт к укреплению независимости и суверенитета. Напомним, что поводом для ограничений в отношении России стала "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
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