Опрос показал готовность американцев менять образ жизни из-за подорожания бензина

Если цены на топливо в США продолжат расти и достигнут пяти долларов за галлон (около 160 рублей за литр), то 75% американцев будут готовы поменять образ жизни. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провела Американская автомобильная ассоциация.

Также почти 60% респондентов заявили, что будут менять свои привычки при цене на бензин выше четырёх долларов за галлон. Они будут более тщательно планировать маршруты, чтобы совместить личные дела и рабочие поездки.