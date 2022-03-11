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11 марта, 00:29

Опрос показал готовность американцев менять образ жизни из-за подорожания бензина

Стоимость топлива на автозаправках в США третий день подряд обновляет исторический максимум. В четверг она превысила 4,31 доллара за один галлон.

Если цены на топливо в США продолжат расти и достигнут пяти долларов за галлон (около 160 рублей за литр), то 75% американцев будут готовы поменять образ жизни. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провела Американская автомобильная ассоциация.

Также почти 60% респондентов заявили, что будут менять свои привычки при цене на бензин выше четырёх долларов за галлон. Они будут более тщательно планировать маршруты, чтобы совместить личные дела и рабочие поездки.

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Лайф напоминает, сейчас стоимость бензина на автозаправках в США третий день подряд обновляет исторический максимум, в четверг она превысила 4,31 доллара за один галлон (3,785 литра) марки Regular (соответствует бензину АИ-92 в РФ). В штате Калифорния цена за галлон бензина уже превысила пять долларов.

Обложка ©

Pixabay

Артем Порвин

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