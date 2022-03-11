Врач Максимова объяснила, какие лекарства способны вызвать аллергию

Нетипичную реакцию иммунной системы на определённые вещества, то есть аллергию, могут вызывать самые разные раздражители: пищевые продукты, косметика, пыль, шерсть животных, пыльца растений и даже медикаменты. Заранее предвидеть, какой именно препарат приведёт к нежелательному эффекту, очень сложно, отметила аллерголог-иммунолог, педиатр Анна Максимова.

"Основная сложность с лекарственными аллергиями — в диагностике, потому что точных доказательных методов, которые нам со стопроцентной вероятностью сказали бы, что этот медикамент вызовет у вас какие-либо побочные эффекты, нет", — объяснила Максимова в интервью радио Sputnik.

Тесты, которые применяют в амбулаторных условиях, позволяют предотвратить лишь острые, опасные для жизни аллергические реакции, но они не исключают возможности развития каких-то отсроченных реакций, уточнила Максимова. Чаще всего аллергия на лекарства проявляется в виде всевозможной кожной сыпи по типу крапивницы, токсидермии, шелушения, раздражения. Причём реакция может появиться не сразу, а уже после окончания приёма препарата. Наиболее часто вызывают нежелательные последствия антибактериальные лекарства, например группы пенициллинов или аминогликозидов. Также реакцию могут вызвать нестероидные противовоспалительные средства вроде аспирина, ибупрофена, добавила специалист.

"Местные анестетики, которые часто используются в стоматологии, могут вызывать даже острые аллергические реакции. Но в отношении местных анестетиков можно проводить амбулаторные тесты для выявления гиперчувствительности. В составе противовирусных препаратов помимо действующего вещества есть добавки в виде, например, кукурузного или картофельного крахмала, пищевых красителей, и эти добавки могут вызывать нежелательные последствия у людей с уже имеющейся чувствительностью", — рассказала Анна Максимова.