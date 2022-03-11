Глава МВФ назвала антироссийские санкции беспрецедентными

Возможен дефолт России из-за санкций, введённых против страны на фоне обострения ситуации на Украине. Такое мнение высказала директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.

"Беспрецедентные санкции, введённые в отношении России, загнали страну в рецессию. Согласно нашему прогнозу, эта рецессия будет носить глубокий характер. Что касается дефолта, этот сценарий более не представляется невероятным", — отметила Георгиева в эфире телекомпании CNBC.

Она призналась, что не хочет спекулировать на этой теме. Лишь добавила, что ситуация в экономике России будет зависеть от продолжительности действий санкций и возможности страны выплачивать свои долги.

"Ни то, ни другое пока не ясно", — констатировала Георгиева.