Глава МВФ назвала антироссийские санкции беспрецедентными
Кристалина Георгиева отметила, что ситуация в экономике будет зависеть от продолжительности этого давления и от возможности страны рассчитываться по долгам.
Кристалина Георгиева. Фото © ТАСС / Zuma
Возможен дефолт России из-за санкций, введённых против страны на фоне обострения ситуации на Украине. Такое мнение высказала директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.
"Беспрецедентные санкции, введённые в отношении России, загнали страну в рецессию. Согласно нашему прогнозу, эта рецессия будет носить глубокий характер. Что касается дефолта, этот сценарий более не представляется невероятным", — отметила Георгиева в эфире телекомпании CNBC.
Она призналась, что не хочет спекулировать на этой теме. Лишь добавила, что ситуация в экономике России будет зависеть от продолжительности действий санкций и возможности страны выплачивать свои долги.
"Ни то, ни другое пока не ясно", — констатировала Георгиева.
Лайф сообщал, что ранее агентство Fitch снизило кредитный рейтинг России до преддефолтного. По мнению аналитиков, дальнейшее ужесточение санкций против страны увеличивает вероятность выборочной невыплаты Россией своих обязательств по суверенному долгу.