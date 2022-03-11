Meta признала, что разрешила в Facebook призывы к насилию против военных России

Американская холдинговая компания Meta, владеющая Facebook и Instagram, признала, что временно разрешила в этих соцсетях призывать к насилию против российских военных. Об этом заявил пресс-секретарь компании Энди Стоун в Twitter.

"Мы временно разрешили формы политического самовыражения, которые в обычной ситуации бы нарушали наш запрет на призывы к насилию", — говорится в заявлении Стоуна.

В качестве примера формы "политического самовыражения" он приводит лозунг "Смерть российским захватчикам" или "смерть российским оккупантам". Представитель компании добавил, что соответствующие призывы в адрес гражданских лиц модераторы разрешать не будут.

Как сообщал Лайф, ранее Reuters сообщила, что Facebook и Instagram разрешат посты с призывами к насилию над россиянами. Агентство сообщает также, что Meta временно не будет удалять в ряде стран воззвания к смерти в адрес президентов РФ и Белоруссии. До этого компания позволила восхвалять "Азов".