РБК: В России стал дешеветь бензин

Из-за падения оптовых цен на топливо в России начал дешеветь бензин. В Федеральной антимонопольной службе при этом не исключают снижения розничных цен на заправках. Однако владельцы АЗС говорят, что дальнейшему снижению цен может помешать высокая ключевая ставка Центробанка.

"В настоящее время оптовые цены на топливо снижаются, логистика не менялась, объемы достаточны. Есть предпосылки для снижения и розничных цен", — заявил руководитель ФАС Максим Шаскольский, его слова цитирует РБК.

Издание отмечает, что некоторые российские заправки уже начали снижать цену на топливо. с 1 по 5 марта они снизились в Нижегородской области, Сыктывкаре, Салехарде, Иркутской области и в Приморском крае.

Например, на заправках сети АЗС "Стандарт ойл" в Нижегородской области 1 февраля бензин АИ-92 стоил 46,9 руб. за литр, АИ-95 — 50,9 руб. С 1 марта она снизила цены на оба сорта бензина на 1 руб., рассказал владелец этой сети Александр Вахрушин. По его словам, потенциал для снижения цен на бензин появился за счёт того, что снизились цены топлива на НПЗ крупных нефтяных компаний.