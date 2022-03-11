Конгресс не дал Пентагону деньги на закупку гиперзвуковых ракет

Члены Конгресса США не согласились с выделением денег Пентагону в этом финансовом году на закупку гиперзвуковых ракет. Об этом пишет журнал Defence News, поясняя, что парламентариев смутили отчёты о провальных испытаниях такого вооружения.

Согласно данным издания, администрация президента Джо Байдена запросила около 161 млн долларов на закупку гиперзвуковых ракет AGM-183A. Этот пункт в итоге не включили в пакет финансирования на полтора миллиарда долларов, одобренный накануне Палатой представителей.

Как отмечается, вместе с тем около половины из этих 161 млн долларов решено направить на разработку гиперзвуковых ракет, в результате ВВС США получат на эти цели около 319 млн долларов. Ещё почти 200 млн долларов будет направлено на создание образцов нового вооружения.