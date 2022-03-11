Конгресс не дал Пентагону деньги на закупку гиперзвуковых ракет
Вместо этого сотни миллионов долларов будут направлены на разработку такого вооружения и создание его экземпляров для испытаний.
Ракета AGM-183A. Фото © US Air Force / Giancarlo Casem
Члены Конгресса США не согласились с выделением денег Пентагону в этом финансовом году на закупку гиперзвуковых ракет. Об этом пишет журнал Defence News, поясняя, что парламентариев смутили отчёты о провальных испытаниях такого вооружения.
Согласно данным издания, администрация президента Джо Байдена запросила около 161 млн долларов на закупку гиперзвуковых ракет AGM-183A. Этот пункт в итоге не включили в пакет финансирования на полтора миллиарда долларов, одобренный накануне Палатой представителей.
Как отмечается, вместе с тем около половины из этих 161 млн долларов решено направить на разработку гиперзвуковых ракет, в результате ВВС США получат на эти цели около 319 млн долларов. Ещё почти 200 млн долларов будет направлено на создание образцов нового вооружения.
Как рассказывал Лайф, ранее командующий РВСН Сергей Каракаев сообщил о разработке в России нового ракетного комплекса. Также, по его словам, в 2022 году планируется проведение более десяти пусков межконтинентальных баллистических ракет, основная часть которых будет испытательной.