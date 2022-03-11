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11 марта, 01:21

Экономист Карпенко предупредила о минусах покупки золота, акций и юаня

Доцент РУДН предупреждает, что в любом из этих трёх случаев необходимо тщательно изучать политическую ситуацию в мире, возможные санкции и помнить об изменчивости рынка.

Вложения в золото, китайский юань и подешевевшие акции на фоне исчезновения возможности инвестировать в доллары и евро имеет как свои плюсы, так и минусы, считает доцент экономического факультета РУДН Оксана Карпенко. Так, курс на ценные бумаги подвержен резким изменениям, геополитическая напряжённость не снизилась и даже может усилиться. Поэтому перед их покупкой нужно проверить, наложены ли на компанию санкции, какие у неё риски, пользуется ли она поддержкой государства. В случае с золотом нужны ответы на другие вопросы.

"Золото — это инструмент долгосрочного инвестирования: цены на него могут в моменте снизиться в случае нормализации геополитической обстановки, плюс невысокая ликвидность золота по сравнению с долларом США и большая величина спреда банков", — пояснила агентству "Прайм" Карпенко.

Ну а покупка юаней в коммерческих банках России, по словам эксперта, попросту пока является затруднительной. Правда, некоторые системообразующие банки, например ВТБ, предлагают открытие вкладов в безналичной китайской валюте. Ставки по таким депозитам — около 8% годовых, сроки — от трёх до шести месяцев. При открытии подобного депозита также следует помнить о геополитических рисках Китая и возможных санкциях, напоминает экономист.

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Ранее Лайф писал, что юрист Соловьёв положительно оценил законопроект об отмене налога на проценты по вкладам. Специалист уверен, что данные меры смогут временно снизить налоговое бремя, а также смогут простимулировать дополнительный приток средств на банковские вклады.

Обложка ©

Pixabay

Арина Родионова

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