Российские учёные выявили опасность для человечества в грунте Луны
Основа почвы спутника Земли — реголит, который содержит в себе в том числе такие химические элементы как хром, бериллий, никель, кобальт.
Лунный грунт представляет опасность для человека, так как в его составе присутствуют микроэлементы, которые могут вызвать раздражение кожи и дыхательных путей, поражения печени, почек и центральной нервной системы. К такому выводу пришли в Сеченовском университете.
"Основа лунной почвы — реголит, который содержит в себе в том числе химические элементы хрома, бериллия, никеля, кобальта, способных, в случае длительного контакта, оказать негативное влияние на самочувствие и здоровье лунных колонистов, поражая их дыхательную, сердечно-сосудистую и пищеварительную системы", — приводят РИА "Новости" слова доктора медицинских наук Ивана Иванова.
Он отметил, что все эти данные необходимо учитывать при колонизации Луны. Для полноценного функционирования внеземной базы необходимо оценивать содержание этих микроэлементов в лунной пыли, которая попадает на скафандры и оборудование.
А как раньше писал Лайф, Маск к 2050 году планирует основать миллионную колонию на Марсе. Для переселения людей потребуется усовершенствовать корабли Dragon Crew и Starship. А ранее "Роскосмос" показал снимки гигантских смерчей на Марсе. Речь идёт о пылевых вихрях, которые постоянно появляются на поверхности Красной планеты.
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