Российские учёные выявили опасность для человечества в грунте Луны

Лунный грунт представляет опасность для человека, так как в его составе присутствуют микроэлементы, которые могут вызвать раздражение кожи и дыхательных путей, поражения печени, почек и центральной нервной системы. К такому выводу пришли в Сеченовском университете.

"Основа лунной почвы — реголит, который содержит в себе в том числе химические элементы хрома, бериллия, никеля, кобальта, способных, в случае длительного контакта, оказать негативное влияние на самочувствие и здоровье лунных колонистов, поражая их дыхательную, сердечно-сосудистую и пищеварительную системы", — приводят РИА "Новости" слова доктора медицинских наук Ивана Иванова.

Он отметил, что все эти данные необходимо учитывать при колонизации Луны. Для полноценного функционирования внеземной базы необходимо оценивать содержание этих микроэлементов в лунной пыли, которая попадает на скафандры и оборудование.