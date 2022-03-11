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11 марта, 01:45

Российские учёные выявили опасность для человечества в грунте Луны

Основа почвы спутника Земли — реголит, который содержит в себе в том числе такие химические элементы как хром, бериллий, никель, кобальт.

Лунный грунт представляет опасность для человека, так как в его составе присутствуют микроэлементы, которые могут вызвать раздражение кожи и дыхательных путей, поражения печени, почек и центральной нервной системы. К такому выводу пришли в Сеченовском университете.

"Основа лунной почвы — реголит, который содержит в себе в том числе химические элементы хрома, бериллия, никеля, кобальта, способных, в случае длительного контакта, оказать негативное влияние на самочувствие и здоровье лунных колонистов, поражая их дыхательную, сердечно-сосудистую и пищеварительную системы",приводят РИА "Новости" слова доктора медицинских наук Ивана Иванова.

Он отметил, что все эти данные необходимо учитывать при колонизации Луны. Для полноценного функционирования внеземной базы необходимо оценивать содержание этих микроэлементов в лунной пыли, которая попадает на скафандры и оборудование.

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А как раньше писал Лайф, Маск к 2050 году планирует основать миллионную колонию на Марсе. Для переселения людей потребуется усовершенствовать корабли Dragon Crew и Starship. А ранее "Роскосмос" показал снимки гигантских смерчей на Марсе. Речь идёт о пылевых вихрях, которые постоянно появляются на поверхности Красной планеты.

Обложка ©

Pixabay

Артем Порвин

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