Невролог Анисимова перечислила симптомы инсульта в возрасте до 45 лет
А врач-остеопат Евдокимов констатировал "омоложение" этого недуга в последние годы. Он дал несколько советов для тренировки сосудов.
О раннем этапе инсульта у людей в возрасте до 45 лет может свидетельствовать непривычная головная боль в затылочной части, онемение в конечностях и половине лица. Об этом рассказала невролог-нейрофизиолог, кандидат медицинских наук Елена Анисимова. Особенно стоит обратить внимание, если человек вроде бы здоров, но у него повышается давление, начинается давление в затылочной части — всё это тревожные симптомы, отметила специалист.
"Онемение в ноге, руке, половине лица, может быть затруднение речи, нечёткость выговаривания фраз, затруднение глотания. Любой из этих перечисленных симптомов, особенно у молодого человека не старше 40–45 лет, — это красный флаг в неврологии и нужно обратиться к неврологу, сделать МРТ, посмотреть на предмет сосудистой катастрофы", — рассказала Анисимова в интервью порталу Ura.ru.
Если к этому добавить пережитый стресс, ковид и его осложнения, важно обратить внимание на новые симптомы. Анисимова добавила, что большую роль в развитии инсульта играют имеющиеся у человека хронические заболевания. Нужно наблюдать за симптомами тем, у кого сахарный диабет или гипертоническая болезнь. Врач – остеопат-невролог Александр Евдокимов отметил, что в последнее время инсульт стал чаще встречаться у молодых людей.
"Фактором инсульта может стать нарушение режима труда и отдыха, особенно с нарушением режима сна, хроническими недосыпами, ненормированным рабочим днём, и стресс. Инсульты чаще встречались у пожилых людей, у кого уже изменённые сосуды, но в современном мире инсульт помолодел и это связано со скоростью жизни и стрессом", — добавил Евдокимов.
Он посоветовал для тренировки сосудов не забывать про физическую нагрузку и закаливание. Сосуды тренируются температурой. Холод их спазмирует, а тепло расширяет. Благодаря этому сосудистая стенка будет работать хорошо, заключил врач.
Ранее Лайф писал, что учёные выяснили, какие головные боли служат предвестниками инсульта. Новые данные исследований позволили проверить существующие критерии, представленные в международной классификации.
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