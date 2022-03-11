Невролог Анисимова перечислила симптомы инсульта в возрасте до 45 лет

О раннем этапе инсульта у людей в возрасте до 45 лет может свидетельствовать непривычная головная боль в затылочной части, онемение в конечностях и половине лица. Об этом рассказала невролог-нейрофизиолог, кандидат медицинских наук Елена Анисимова. Особенно стоит обратить внимание, если человек вроде бы здоров, но у него повышается давление, начинается давление в затылочной части — всё это тревожные симптомы, отметила специалист.

"Онемение в ноге, руке, половине лица, может быть затруднение речи, нечёткость выговаривания фраз, затруднение глотания. Любой из этих перечисленных симптомов, особенно у молодого человека не старше 40–45 лет, — это красный флаг в неврологии и нужно обратиться к неврологу, сделать МРТ, посмотреть на предмет сосудистой катастрофы", — рассказала Анисимова в интервью порталу Ura.ru.

Если к этому добавить пережитый стресс, ковид и его осложнения, важно обратить внимание на новые симптомы. Анисимова добавила, что большую роль в развитии инсульта играют имеющиеся у человека хронические заболевания. Нужно наблюдать за симптомами тем, у кого сахарный диабет или гипертоническая болезнь. Врач – остеопат-невролог Александр Евдокимов отметил, что в последнее время инсульт стал чаще встречаться у молодых людей.

"Фактором инсульта может стать нарушение режима труда и отдыха, особенно с нарушением режима сна, хроническими недосыпами, ненормированным рабочим днём, и стресс. Инсульты чаще встречались у пожилых людей, у кого уже изменённые сосуды, но в современном мире инсульт помолодел и это связано со скоростью жизни и стрессом", — добавил Евдокимов.

Он посоветовал для тренировки сосудов не забывать про физическую нагрузку и закаливание. Сосуды тренируются температурой. Холод их спазмирует, а тепло расширяет. Благодаря этому сосудистая стенка будет работать хорошо, заключил врач.