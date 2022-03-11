Терапевт Капнинская рассказала, чем опасны корвалол и валерьянка при лечении стресса

При лечении стресса опасно употребление корвалола и валерьянки. Об этом заявила врач-терапевт Надежда Капнинская. Она подчеркнула, что это не значит, что от стресса не нужно избавляться. Наоборот — надо реагировать при первых симптомах.

"Использовать корвалол или настойку валерианы можно с осторожностью и под контролем врача. Корвалол может вызвать привыкание и зависимость, и прекратить приём самостоятельно человеку не удастся из-за синдрома отмены", — рассказала Капнинская в беседе с РИА "Новости".

Как поясняет врач, этот синдром опасен тем, что у человека появляется ощущение тревоги, нарастающая слабость и другие симптомы. Также могут случиться судороги и делирий. Капнинская предупреждает и об опасности употребления настойки валерианы. Она может вызвать панические атаки и постоянную бессонницу.

"Длительное применение препарата больше рекомендуемой дозы нарушит моторику кишечника, которая приведёт к запорам", — предостерегает врач.

Капнинская также советует с осторожностью отнестись и к употреблению различных травяных чаёв: они во многих случаях имеют целый ряд противопоказаний, особенно для аллергиков. Однако врач считает, что есть чаи, которые можно употреблять всем.

"Например, чай для ежедневного употребления: в основу смесей берут чаще всего листья ежевики и малины. Другой полезный чай — из ягод шиповника: он приятен на вкус и в нём много витамина С. Стоит отметить, что лучше отдавать предпочтение аптечным сборам, которые назначает врач", — заключила специалист.