Американский экс-чиновник Ситтон назвал сроки замещения российской нефти

Миру потребуется от пяти до десяти лет, чтобы полностью заместить российскую нефть. Об этом заявил бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии (нефтяной регулятор штата) Райан Ситтон.

"Мы говорим о пяти-десяти годах, которые потребуются на то, чтобы появилась возможность заместить все десять миллионов баррелей", — сказал Ситтон в беседе с РИА "Новости".

Бывший чиновник предполагает, что после того, как государства и крупные компании откажутся от российской нефти, её единственным потребителем будет Китай, который только выиграет от этой ситуации. Ситтон объясняет это тем, что Поднебесная сможет диктовать России свои условия по цене и условиям поставок.