Американский экс-чиновник Ситтон назвал сроки замещения российской нефти
В самой выгодной позиции, по его мнению, окажется Китай, который может стать ключевым покупателем российских нефтепродуктов. В этом случае он сможет диктовать условия.
Миру потребуется от пяти до десяти лет, чтобы полностью заместить российскую нефть. Об этом заявил бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии (нефтяной регулятор штата) Райан Ситтон.
"Мы говорим о пяти-десяти годах, которые потребуются на то, чтобы появилась возможность заместить все десять миллионов баррелей", — сказал Ситтон в беседе с РИА "Новости".
Бывший чиновник предполагает, что после того, как государства и крупные компании откажутся от российской нефти, её единственным потребителем будет Китай, который только выиграет от этой ситуации. Ситтон объясняет это тем, что Поднебесная сможет диктовать России свои условия по цене и условиям поставок.
"Китай в очень выгодной позиции, поскольку Китай сейчас как единственный клиент России может практически диктовать, какую цену они хотят заплатить за эту нефть, поскольку других покупателей нет", — сказал Ситтон.
Лайф напоминает, ранее Байден заявил, что США вводят запрет на импорт нефти и газа из России. Он отметил, что с пониманием относится к факту, что в Европе не смогут последовать его примеру. На фоне этого британско-нидерландская компания Shell уже прекращает закупки российской нефти на спотовом рынке и не будет продлевать срочные контракты. Аналогичное решение чуть позже приняла и британская нефтяная компания BP.
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