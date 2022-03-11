Иммунолог Леонов перечислил основные этапы отмены масочного режима в России
Он подчёркивает, что россияне "расслабились" и не везде соблюдают необходимые меры защиты. На самом же деле никто ограничения не отменял, напоминает специалист.
Спад заболеваемости коронавирусной инфекцией заставил людей расслабиться и не соблюдать масочный режим. На это обратил внимание заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Сергей Леонов.
"Такая ситуация, конечно, в определённом смысле расслабляет людей и убирает насторожённость. Однако пока масочный режим сохраняется", — сказал Сергей Леонов в беседе с радио Sputnik.
Он отметил, что отмена масочного режима должна проходить поэтапно. По его мнению, вначале без масок начнут пускать в торговые центры, а затем ограничения отменят в транспорте. Следом, по мнению Леонова, пойдут учреждения культуры и кино.
"В последнюю очередь масочный режим будет отменён в медицинских учреждениях. Но это моё мнение, а точно сказать, как будут отменять масочный режим, могут только в Роспотребнадзоре", — заключил Сергей Леонов.
Как сообщал Лайф, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с ковидом в российской столице пришла в норму. Показатели заболеваемости стабилизировались, заражения ещё есть, но они уже не такие критичные.
Агентство "Москва" / Софья Сандурская