Конгресс США согласовал выделение $13,6 млрд на помощь Украине
Утверждение бюджета шло в течение нескольких месяцев. Парламенту приходилось принимать инициативы о временном финансировании федерального правительства, чтобы госорганы продолжали работать.
Сенат Конгресса США вслед за Палатой общин согласовал пакет финансирования государственных органов на сумму в $1,5 триллиона, из которых 13,6 млрд предусмотрены на помощь Украине. Это следует из трансляции, которая шла на сайте верхней палаты.
Пакет финансирования проходил согласование в течение нескольких месяцев. Парламенту приходилось принимать инициативы о временном финансировании федерального правительства, чтобы госорганы продолжали работать.
Выделенные суммы вклчают около $780 млрд на оборонные нужды и примерно $730 млрд на расходы в иных сферах.
Как сообщал Лайф, Палата представителей Конгресса США согласовала этот проект финансового плана накануне. После утверждения Сенатом документ поступит на подпись президенту США Джо Байдену.
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