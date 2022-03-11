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11 марта, 03:14

Конгресс США согласовал выделение $13,6 млрд на помощь Украине

Утверждение бюджета шло в течение нескольких месяцев. Парламенту приходилось принимать инициативы о временном финансировании федерального правительства, чтобы госорганы продолжали работать.

Сенат Конгресса США вслед за Палатой общин согласовал пакет финансирования государственных органов на сумму в $1,5 триллиона, из которых 13,6 млрд предусмотрены на помощь Украине. Это следует из трансляции, которая шла на сайте верхней палаты.

Пакет финансирования проходил согласование в течение нескольких месяцев. Парламенту приходилось принимать инициативы о временном финансировании федерального правительства, чтобы госорганы продолжали работать.

Выделенные суммы вклчают около $780 млрд на оборонные нужды и примерно $730 млрд на расходы в иных сферах.

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Как сообщал Лайф, Палата представителей Конгресса США согласовала этот проект финансового плана накануне. После утверждения Сенатом документ поступит на подпись президенту США Джо Байдену.

Обложка ©

Pixabay

Андрей Григорьев

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