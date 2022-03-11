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11 марта, 03:44
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Air Astana сообщила о приостановке полётов в Россию

В компании такое решение объяснили невозможностью страхового покрытия соответствующих коммерческих рейсов, равно как и тех, что проходят над территорией РФ.

Казахстанская компания Air Astana полностью приостанавливает авиасообщение с Россией. Об этом утром 11 марта сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

"Air Astana с сожалением сообщает, что по причине прекращения страхового покрытия коммерческих полётов из/в Российскую Федерацию и над её территорией все полёты по данному направлению будут приостановлены", говорится в сообщении компании.

Там добавили, что авиакомпания в срочном порядке решает эти вопросы с правительством Казахстана для скорейшего восстановления рейсов. Пассажиры отменённых рейсов могут обращаться по месту приобретения билетов для возврата средств. Деньги обещают вернуть в полном объёме.

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Лайф напоминает, что в ночь на 28 февраля в силу вступило решение Евросоюза о полном закрытии неба для российских воздушных судов. Аналогичное решение приняли США, Канада, Швейцария и ещё несколько государств. Россия приняла ответные меры, сначала закрыв небо для 36 стран, а затем ещё для одной — Швейцарии. Поводом для санкций и прочих ограничений в отношении РФ стала российская "Операция Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. Лайф следит за развитием событий.

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Wikipedia

Артем Порвин

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