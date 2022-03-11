Air Astana сообщила о приостановке полётов в Россию

Казахстанская компания Air Astana полностью приостанавливает авиасообщение с Россией. Об этом утром 11 марта сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

"Air Astana с сожалением сообщает, что по причине прекращения страхового покрытия коммерческих полётов из/в Российскую Федерацию и над её территорией все полёты по данному направлению будут приостановлены", — говорится в сообщении компании.