Reuters: Байден решил призвать к разрыву нормальных торговых отношений с Россией

Президент США Джо Байден 11 марта призовёт к прекращению нормальных торговых отношений с Россией. Об этом сообщают источники Reuters, которые знакомы с ситуацией.

Как пишет агентство, американский лидер хочет призвать мировое сообщество к повышению тарифов на российский импорт. Фактически это станет продолжением санкционной политики в отношении России со стороны западных стран.

Ранее в США призвали остановить импорт нефти из России. Ведущая торговая ассоциация "Американские производители топлива и нефтехимии" (AFPM) поддержала запрет на закупки и выступила в поддержку Украины. А британско-нидерландская организация Shell заявила, что прекратит закупки российской нефти на спотовом рынке и не будет продлевать свои срочные контракты.