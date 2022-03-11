Reuters: Байден решил призвать к разрыву нормальных торговых отношений с Россией
Речь идёт о повышении тарифов на российский экспорт в США. Фактически это станет продолжением санкционной политики со стороны стран Запада в отношении РФ.
Президент США Джо Байден 11 марта призовёт к прекращению нормальных торговых отношений с Россией. Об этом сообщают источники Reuters, которые знакомы с ситуацией.
Как пишет агентство, американский лидер хочет призвать мировое сообщество к повышению тарифов на российский импорт. Фактически это станет продолжением санкционной политики в отношении России со стороны западных стран.
Ранее в США призвали остановить импорт нефти из России. Ведущая торговая ассоциация "Американские производители топлива и нефтехимии" (AFPM) поддержала запрет на закупки и выступила в поддержку Украины. А британско-нидерландская организация Shell заявила, что прекратит закупки российской нефти на спотовом рынке и не будет продлевать свои срочные контракты.
Лайф напоминает, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Гражданскому населению ничего не угрожает. Лайф следит за развитием событий.
Facebook / Joe Biden