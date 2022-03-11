Посольство РФ в США: Действия Meta — объявление информационной войны без правил

России объявлена информационная война без всяких правил, и свидетельством тому является разрешение американской компании Meta призывов в соцсетях Facebook и Instagram к насилию в отношении российских военных. Об этом говорится в заявлении Посольства РФ в США.

"Вызывает возмущение агрессивная и преступная политика Meta, ведущая к разжиганию ненависти и вражды к россиянам. Действия компании — ещё одно свидетельство объявленной нашей стране информационной войны без правил. Медиакорпорации стали солдатами пропагандистской машины западных правящих кругов", — заявили в посольстве.

Дипломаты потребовали, чтобы американские власти пресекли экстремистскую деятельность компании Meta. В заявлении говорится о том, что пользователи соцсетей Facebook и Instagram не наделяли руководителей этих интернет-платформ правом определять критерии истины и стравливать народы.