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11 марта, 04:05

Посольство РФ в США: Действия Meta — объявление информационной войны без правил

Ранее эта американская компания сняла запрет на публикацию постов в соцсетях Facebook и Instagram с призывами к насилию по отношению к российским военным.

России объявлена информационная война без всяких правил, и свидетельством тому является разрешение американской компании Meta призывов в соцсетях Facebook и Instagram к насилию в отношении российских военных. Об этом говорится в заявлении Посольства РФ в США.

"Вызывает возмущение агрессивная и преступная политика Meta, ведущая к разжиганию ненависти и вражды к россиянам. Действия компании — ещё одно свидетельство объявленной нашей стране информационной войны без правил. Медиакорпорации стали солдатами пропагандистской машины западных правящих кругов", — заявили в посольстве.

Дипломаты потребовали, чтобы американские власти пресекли экстремистскую деятельность компании Meta. В заявлении говорится о том, что пользователи соцсетей Facebook и Instagram не наделяли руководителей этих интернет-платформ правом определять критерии истины и стравливать народы.

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Как писал ранее Лайф, Meta признала, что разрешила в соцсети Facebook призывы к насилию против военных России. До этого агентство Reuters сообщало, что Facebook и Instagram разрешат посты с призывами к насилию. Кроме того, Meta временно не будет удалять в ряде стран воззвания к смерти российских руководителей. Также в соцсетях разрешено восхваление националистического украинского полка "Азов".

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Посольство РФ в США

Арина Родионова

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