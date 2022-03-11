Глава ЮНИСЕФ: За неделю Украину покинул миллион детей
Международная организация совместно с партнёрами оказывает помощь несовершеннолетним и матерям, которые находятся в зонах конфликта в этой стране.
Число детей, которые с 24 февраля были вынуждены покинуть Украину, возросло до одного миллиона. Об этом сообщила исполнительный директор Детского фонда Организации Объединённых Наций (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел.
"Всего за две недели. Один миллион детей покинул Украину", — написала Рассел в своём микроблоге в "Твиттере".
По её словам, ЮНИСЕФ совместно с партнёрами продолжает оказывать помощь детям и матерям, которые находятся в зонах конфликта на Украине. В ближайшее время планируется передать медикаменты 22 больницам. Этот проект охватит 20 тысяч детей и матерей, добавила Рассел.
Лайф напоминает, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. Позднее президент приказал привести силы сдерживания в особый режим несения службы. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.