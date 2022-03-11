Глава ЮНИСЕФ: За неделю Украину покинул миллион детей

Международная организация совместно с партнёрами оказывает помощь несовершеннолетним и матерям, которые находятся в зонах конфликта в этой стране.

Число детей, которые с 24 февраля были вынуждены покинуть Украину, возросло до одного миллиона. Об этом сообщила исполнительный директор Детского фонда Организации Объединённых Наций (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел.

"Всего за две недели. Один миллион детей покинул Украину", — написала Рассел в своём микроблоге в "Твиттере".