"Варежки" вместо бургеров: Повара предложили создать национальное фастфуд-меню взамен "Макдоналдса"

Члены Национальной ассоциации кулинаров России заявили о готовности создать в стране национальное меню для ресторанов быстрого питания. Это были бы технологические карты на основе традиционных русских рецептов. Соответствующее предложение высказала президент ассоциации Анна Жукова.

"Национальная ассоциация кулинаров России, как один из крупнейших профессиональных союзов шеф-поваров и предприятий общественного питания в стране, готова разработать русское национальное меню и технологические карты по приготовлению русских блюд для использования в работе сетевых ресторанов, в том числе и вместо приостановившей работу в России сети McDonalds, если уж пойдёт речь о том, что они уходят с рынка", — приводит ТАСС слова Жуковой.

По её мнению, на создание такого уникального меню хватит трёх месяцев. В последние годы кулинары много внимания уделяли популяризации традиционной русской кухни, поэтому потребуется только доработка рецептов.

Жукова рассказала, что вместо "западного вредного и надоевшего многим фастфуда" российские повара могли бы предложить выпечку и блины, русские закуски и салаты, хороший ассортимент первых и вторых горячих блюд.

"Например, бургеры можно заменить на "варежку" — разрезанную вдоль булочку, внутри которой кладутся разные начинки, а вместо кока-колы готовить натуральные лимонады на травах", — предлагает Жукова.